خرید بیش از ۲۶۲ هزار تن بذر گندم تاکنون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، معاون مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال با بیان اینکه ۲۶۲ هزار و ۷۹ تن بذر گندم تاکنون در ۲۳ استان کشور توسط شرکت‌های تولید کننده بذر از کشاورزان پیمانکار خریداری شده است، گفت: در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ تولید ۵۳۵ هزار و ۴۸۹ تن بذر گندم از سطح حدود ۲۲۴ هزار هکتار برای تأمین بذر کشت پاییزه هدف گذاری شده و برنامه تولید نیز به تفکیک استان‌ها، طبقات بذری، ارقام و شرکت‌های تولیدکننده بذر ابلاغ شده است.

صمد مبصّر با بیان این که خرید بذر گندم در مناطق گرم به اتمام رسیده و در مناطق معتدل رو به پایان است، اظهار داشت: خرید بذر خام گندم توسط شرکت‌های متولی خرید در مناطق سرد نیز بزودی آغاز خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد به رغم پاره‌ای از مشکلات، امسال درصد قابل قبولی از برنامه تولید و خرید بذر گندم محقق شود.

مبصّر ادامه داد: خرید بذر گندم در برخی استان‌ها همچون بوشهر، فارس و کهگیلویه و بویراحمد مطابق برنامه ابلاغی انجام شده، اما در بعضی از استان‌ها درصد تحقق خرید بذر تا حدودی پایین است.

وی میزان یارانه خرید هر کیلوگرم بذر گندم در سال زراعی گذشته را ۱,۵۰۰ تومان عنوان کرد و گفت: پیشنهاد می‌کنیم با توجه به افزایش هزینه‌های تبعی تولید بذر، برای اطمینان از جذب حداکثری بذرهای تولیدی، میزان یارانه پرداختی دولت برای خرید هر کیلوگرم بذر گندم با ۳ برابر افزایش به ۴ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یابد.

معاون مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال افزود: چنانچه یارانه خرید بذر گندم افزایش ۳ برابری نداشته باشد، قیمت فروش هر کیلوگرم بذر گواهی شده گندم به بالای ۲۰ هزار تومان خواهد رسید و ممکن است کشاورزان از خرید بذر گندم گواهی شده استقبال زیادی نکنند و به خرید بذرهای غیررسمی و یا استفاده از بذرهای خودمصرفی روی آورند.

وی با اشاره به کسب رکورد خرید تضمینی بیش از ۱.۷ میلیون تن گندم در استان خوزستان در سال جاری، تصریح کرد: یکی از عوامل مهم چنین تولیدی، استفاده از بذر ارقام جدید و باکیفیت است که در اختیار کشاورزان قرار داده شده بود.

مبصّر ابراز داشت: برای حفظ رکورد تولید در محصول استراتژیک گندم و بهبود آن، باید بذر گندم مورد حمایت بیشتری قرار گیرد.

وی افزایش نرخ کارمزد تسهیلات بانکی را از چالش‌های پیش روی تولید و خرید بذر گندم گواهی شده دانست و گفت: نرخ کارمزد تسهیلات بانکی که شرکت‌های تولید کننده بذر گندم از بانک کشاورزی برای فرآوری بذر خام گندم دریافت می‌کردند از ۱۵ درصد به ۲۳ درصد افزایش یافته است.

معاون مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، افزایش ۸ درصدی نرخ کارمزد تسهیلات بانکی برای مهمترین نهاده تولید محصول استراتژیک گندم را زیاد و مغایر با سیاست‌های تحقق امنیت غذایی کشور عنوان کرد.