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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۰:۲۱

طی مراسمی؛

 رئیس جدید اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ازنا معرفی شد

 رئیس جدید اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ازنا معرفی شد

ازنا - طی مراسمی «امیر عزیزی» به‌عنوان رئیس جدید اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ازنا معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی «حسین میرزایی» مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان، «امیر عزیزی» جایگزین «حسن مهرزاد» و رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ازنا شد.

«امیر عزیزی» با ۱۱ سال سابقه کار، دارای مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس رشته مرتع‌داری است.

وی در بدو استخدام به‌عنوان نیروی حفاظتی در یگان حفاظت استان، کارشناس ناظر در مراحل اولیه نهال‌کاری، جنگل‌کاری و اجرای عملیات زیر بنایی و مراقبت و نگهداری مجموعه بام لرستان، کارشناس یگان حفاظت، دفتردار مدیرکل، کارشناس IT ، کارشناس حفاظت فیزیکی، کارشناس پرسنلی و سایر امورات حراست اداره کل، ناظر سامانه صدور مجوز قطع و حمل چوب آلات، جنگلبان نمونه کشوری، عضو هیئت بررسی گزارش‌ها واصله و پیگیری عملکرد شهرستان‌ها فعالیت داشته است.

کد مطلب 5833500

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