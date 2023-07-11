راه اندازی طرح ملی آموزش برنامه نویسی دانش آموزان از نیمه تیرماه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، میثم عابدی معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات گفت: طرح ملی آموزش برنامه نویسی و مهارتهای دیجیتال که از نیمه تیرماه با همکاری مشترک وزارت ارتباطات و سازمان صداوسیما کار خود را آغاز کرده است با هدف عدالت آموزشی، ایجاد حس شور و نشاط، آموزش مهارت‌های کاربردی برای زندگی بهتر و اشتغال آفرینی به صورت رایگان در دسترس دانش آموزان سراسر کشور قرار گرفته است.

وی با اشاره به راه اندازی طرح ملی آموزش برنامه نویسی و مهارت‌های دیجیتال به دانش آموزان در تابستان امسال گفت: این طرح با هدف افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی بر اساس برنامه هفتم توسعه و برای جامعه هدف کودک و نوجوان طراحی و اجرا شده است.

عابدی افزود: مدرسه فنانو به عنوان محل عرضه و فراگیری محتوای آموزشی این طرح با همکاری شبکه آموزش صداوسیما در قالب مدرسه تابستانی مهارت راه اندازی شده است.

وی با اشاره به اهداف این طرح تصریح کرد: با توجه به رویکرد دولت مردمی عدالت آموزشی، ایجاد حس شور و نشاط و آموزش مهارت‌های کاربردی برای زندگی بهتر و اشتغال آفرینی از اهداف کلان این طرح به شمار می‌رود.

معاون وزیر ارتباطات با بیان این مطلب که حضور و مشارکت دانش آموزان سراسر کشور در این طرح رایگان است، خاطرنشان کرد: بالابردن سطح علمی و سواد دیجیتال فردی و خانواده، بالا بردن سطح استاندارد آموزشی و سطح کیفی محتوا و محیط آموزشی کودک و نوجوان و سامان بخشی به محیط قابل دسترس نسل آینده از راهبردهای این رویداد بزرگ ملی است.

وی ابراز امیدواری کرد با اجرای این طرح که از نیمه تیر ماه با پخش محتوای آموزشی در شبکه آموزش سیما آغاز شده است و با برگزاری آزمون مهارت سنجی در اواخر شهریور پایان می‌یابد به ایران هوشمند و توانمند در عرصه فناوری و تکنولوژی نزدیک شویم.

آغاز به کار مدرسه فنانو برای دانش آموزان سراسر کشور

محمد احسان خرامید رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز از آغاز طرح ملی آموزش برنامه نویسی و مهارتهای دیجیتال به دانش آموزان در تابستان ۱۴۰۲ در مدرسه فنانو خبر داد و گفت: این طرح با اهدافی چون عدالت آموزشی، امیدآفرینی و آموزش مهارت‌های کاربردی برای زندگی بهتر میان جوانان، طرح ریزی و درحال اجراست.

وی به همکاری مشترک سازمان صداوسیما و وزارت ارتباطات در این پویش ملی تاکید کرد و افزود: قرار است با تولید محتوای مشترک که پخش آن از نیمه تیرماه از شبکه آموزش سیما آغاز شده است به سمت ایرانی هوشمند و توانمند حرکت می‌کنیم.

رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات با بیان اینکه مدرسه فنانو برای کودکان دبستانی و دانش آموزان دوره‌های متوسطه به صورت مجزا برنامه دارد، تصریح کرد: برای برپایی کلاس‌های آموزش رایگان طراحی وب و برنامه نویسی های پایتون و اسکرچ با ویژگی یادگیری سرگرم کننده و جذاب و خوشایند نسل جدید و به زبان ساده، چند برنامه در شبکه آموزش سیما تولید شده که در قالب مدرسه تابستانه مهارت در حال پخش است.

وی افزود: علاوه بر پخش محتوای آموزشی در شبکه آموزش سیما مدرسه فنانو با بارگذاری محتوا و ویدئوهای آموزشی بر روی پلتفرم جامع آموزشی «ماه» به صورت بر خط نیز در دسترس دانش آموزان سراسر کشور است.

خرامید به اثرات مثبت برپایی این دوره از جمله دستیابی هر ایرانی یک مهارت، حرکت مؤثر به سوی ایران هوشمند، بهره مندی از کودکان توانمند و جوانان ماهر اشاره و تصریح کرد: در انتهای دوره آموزشی تابستان ۱۴۰۲ از همه شرکت کنندگان ارزیابی انجام شده و بنا به امتیاز ارزیابی گواهی معتبر اعطا می‌شود.

بنا به این گزارش، علاقمندان به حضور در مدرسه فنانو می‌توانند با مراجعه به سامانه www.maah7.ir ثبت نام و حضور خود را در این کلاس‌ها به صورت رسمی اعلام کنند.