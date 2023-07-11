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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۱:۰۱

معاون آموزش و پرورش البرز خبر داد؛

کسب مقام سوم تیم فوتسال فرهنگیان البرز در مسابقات کشوری

کسب مقام سوم تیم فوتسال فرهنگیان البرز در مسابقات کشوری

کرج- معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش البرز از کسب مقام سوم تیم فوتسال فرهنگیان این استان در مسابقات کشوری، یادواره معلم تربیت بدنی شهید «ابراهیم هادی» خبر داد.

سید مسلم رئیسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از کسب مقام سوم تیم فوتسال فرهنگیان این استان در مسابقات کشوری فرهنگیان، یادواره معلم تربیت بدنی شهید ابراهیم هادی خبر داد.

وی ضمن تبریک به جامعه فرهنگیان استان البرز، گفت: این دوره از مسابقات با حضور ۲۹ تیم و به مدت ۵ روز به میزبانی استان کرمان برگزار شد.

رئیسی افزود: تیم فوتسال فرهنگیان استان البرز در دیدار حساس و نفسگیر مرحله یک چهارم نهایی برابر تیم قدرتمند خراسان شمالی توانست با نتیجه ۳ بر ۲ به پیروزی برسد.

وی در پایان اظهار داشت: شاگردان رضالو در دیدار نیمه نهایی مقابل تیم لرستان به تساوی دو بر دو رسید و در ضربات پنالتی با نتیجه سه بر یک شکست خورد و از صعود به مرحله نهایی این رقابت‌ها بازماند و به مقام سومی دست یافت.

کد مطلب 5833561

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