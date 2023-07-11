شهرداری ها برای شناسایی اموال دولت پای کار بیایند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان صبح سه شنبه در گردهمایی شهرداران استان اظهارکرد: مصوبه مولدسازی دارایی های دولت، تصویب شده در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ۲۱ آبان سال گذشته به تایید رهبری رسید و بر اساس آن هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت مرکب از هفت عضو: معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات وزارت امور اقتصادی و دارایی است، عنوان کرد: در بودجه سال جاری ۱۰۰ همت از محل مولد سازی دیده شده است، در این راستا نیازمند این هستیم رویکرد متفاوت با سالیان گذشته برای این موضوع داشته باشیم.

وی با اشاره به راه اندازی سامانه سادا از سال ۹۴ بیان داشت: همه دستگاه های اجرایی مکلف بوده اند دارایی های غیرمنقول خود را در این سامانه به ثبت برسانند.

به گفته وی در استان قریب به اتفاق دستگاه ها اموال خود را در سامانه به ثبت رسانده اند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی از شهرداران درخواست کرد در زمینه مولد سازی اراضی دولتی با امور اقتصادی و دارایی استان همراهی کنند.

وی گفت: اگر اعیانی باشد مشخص می شود که مربوط به کدام دستگاه است اما در زمینه اراضی نیاز به همراهی بیش از پیش شهرداران داریم تا به عنوان مطلعین شهرها این اراضی را به ما معرفی کنند تا تعیین تکلیف شود.

ذاکریان عنوان کرد: همچنین تمامی شهروندان می توانند به سامانه سوت زنی مراجعه و اطلاعات مورد نیاز را اعلام کنند و تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان پاداش دریافت کنند.

وی بر جذب حداکثری اعتبارات تملکی در اختیار شهرداری ها تاکید کرد و بیان کرد: این اعتبارات پایان اسفندماه سال گذشته به حساب تمامی شهرداری های استان واریز شده و ضرورت دارد به خاطر استفاده بهینه از منابع در اختیار هرچه سریعتر در زمینه جذب اقدام کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی افزود: پیرو پیگیری ها و دستورات معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اداره کل امور اقتصادی و دارایی موظف است هر ۱۵ روز گزارش جذب اعتبارات را به استانداری ارائه دهد.