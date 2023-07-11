دستگیری باند سه نفره سرقت در اسلامشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا علیزاده پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر سرقت از شرکت دیسک و صفحه گیربکس در اسلامشهر، موضوع به طور ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۳ گلدسته قرار گرفت.

رئیس پلیس اسلامشهر افزود: مأموران کلانتری پس از شناسایی مخفیگاه سارق در یک اقدام ضربتی، یک نفر سارق محتویات خودرو را دستگیر کرده و جهت تحقیقات بیشتر به کلانتری منتقل و در ادامه بازجویی‌ها موفق به شناسایی ۲ مالخر شدند.

علیزاده با بیان اینکه ارزش ریالی اموال سرقتی ۱۰ میلیارد ریال ارزیابی شده بیان داشت: متهمان در تحقیقات اولیه تاکنون به سرقت تعداد ۱۲۰۰ فقره سرقت محتویات خودرو از نوع دیسک و صفحه گیربکس از شرکتی در محدوده حوزه کلانتری ۱۳ گلدسته شهرستان اسلامشهر اعتراف کردند.