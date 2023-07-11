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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۱:۴۹

مدیر امور منابع آب دماوند خبر داد؛

انسداد ۷ حلقه چاه غیرمجاز در دماوند

انسداد ۷ حلقه چاه غیرمجاز در دماوند

دماوند- مدیر امور منابع آب دماوند از انسداد هفت حلقه چاه غیرمجاز در دماوند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی عباسی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از انسداد ۷ حلقه چاه غیرمجاز در دماوند خبر داد و اظهار داشت: با همکاری گروه گشت و بازرسی و اخذ دستور قضائی در جهت صیانت از منابع آبی ۷ حلقه چاه غیر مجاز به عمق ۲۳۶ متر و آبدهی ۳.۵ لیتر در ثانیه پر و مسدود شد.

مدیر امور منابع آب دماوند با بیان اینکه این تعداد چاه‌ها در جهت اجرای طرح احیا و تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی و صیانت از منابع آبی مسدود شده است، افزود: با انجام این عملیات از خروج ۷۰ هزار متر مکعب در شبانه روز در سفره‌های زیرزمینی این امور جلوگیری خواهد شد.

عباسی در پایان خاطر نشان کرد: امور منابع آب دماوند بر اساس قانون با هرگونه تخلف در زمینه آب‌های سطحی و زیر زمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی خواهد کرد.

کد مطلب 5833637

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