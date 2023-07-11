به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی عباسی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از انسداد ۷ حلقه چاه غیرمجاز در دماوند خبر داد و اظهار داشت: با همکاری گروه گشت و بازرسی و اخذ دستور قضائی در جهت صیانت از منابع آبی ۷ حلقه چاه غیر مجاز به عمق ۲۳۶ متر و آبدهی ۳.۵ لیتر در ثانیه پر و مسدود شد.

مدیر امور منابع آب دماوند با بیان اینکه این تعداد چاه‌ها در جهت اجرای طرح احیا و تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی و صیانت از منابع آبی مسدود شده است، افزود: با انجام این عملیات از خروج ۷۰ هزار متر مکعب در شبانه روز در سفره‌های زیرزمینی این امور جلوگیری خواهد شد.

عباسی در پایان خاطر نشان کرد: امور منابع آب دماوند بر اساس قانون با هرگونه تخلف در زمینه آب‌های سطحی و زیر زمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی خواهد کرد.