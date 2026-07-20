حضور بیش از ۶۰۰ جهادگر درمانی در مراسم تشییع رهبر انقلاب در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج جامعه پزشکی، با توجه به پیشبینی حضور میلیونی زائران و ارادتمندان در مراسم تشییع پیکر رهبر معظم انقلاب در مشهد مقدس، سازمان بسیج جامعه پزشکی با بسیج تمامی ظرفیتهای درمانی و امدادی، طرح گسترده خدمترسانی سلامت را در این شهر مقدس به سرانجام رساند.
این سازمان در راستای ارائه خدمات فوری و مراقبتهای پزشکی به زائران، تمهیدات ویژهای را در مسیرهای منتهی به مشهد و همچنین در هسته مرکزی شهر و حرم مطهر رضوی پیشبینی کرده بود.
استقرار موکبهای درمانی در مسیرهای منتهی به مشهد بر اساس برنامهریزی صورت گرفته، ۱۸ موکب درمانی بینراهی در نقاط استراتژیک استان مستقر شدند تا پوشش امدادی لازم را برای کاروانهای ورودی به مشهد فراهم کنند.
شهرهای داورزن، سبزوار، زبرخان، نیشابور، قوچان، چناران، سرخس، بجستان و ملک آباد محل استقرار این موکب های درمانی بودند.
در هر یک از این موکبها، تیمی متشکل از ۸ پرستار، ۶ امدادگر و ۲ پزشک به صورت شبانهروزی خدمتگزار زائران بودند.
علاوه بر مسیرهای مواصلاتی، تمرکز اصلی بر ارائه خدمات در داخل شهر مشهد بود. بر همین اساس، ۲۴ موکب درمانی در نقاط مختلف شهر، مسیرهای تشییع و همچنین در داخل حرم مطهر رضوی و محلهای اسکان متمرکز زائران با حضور بیش از ۵۵۰ جهادگر درمانی بسیج جامعه پزشکی برپا شد. در طول مسیر تشییع نیز تعداد ۲۰۶ تیم امدادی۲نفره در جمعیت برای امداد و انتقال بیماران در نقاط مختلف مسیر جانمایی شده بودند.
شایان ذکر است با توجه به ظرفیت اسکانهای پیشبینی شده برای پذیرایی از بیش از ۵۰۰۰ نفر از زائران، تیمهای سیار بسیج جامعه پزشکی ضمن استقرار در این مراکز، خدمات مراقبتی و درمانی لازم را به زائران ارائه دادند.
از دیگر اقدامات بسیج جامعه پزشکی برای تسهیل امدادرسانی به زوار، سازماندهی یک گردان موتوری واکنش سریع درمانی در مسیر مراسم تشییع بود؛ بر همین اساس ۹۲ امدادگر با ۴۶ دستگاه موتور سیکلت مشغول امدادرسانی در مسیر بودند.
مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی تأکید کرد که تمامی این ایستگاهها به تجهیزات اولیه پزشکی و داروهای ضروری مجهز بوده و با هدف مدیریت بحران و ارتقای سطح سلامت عمومی در این مراسم بزرگ ملی فعالیت داشتند.
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