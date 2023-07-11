دعوت از مسئولان شهرداری اصفهان برای پاسخگویی در خصوص حادثه ناژوان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد موسویان اظهار داشت: در پی وقوع حادثه در شهر بازی ناژوان که منجر به مصدومیت ۹ نفر نوجوان گردید، معاون شهردار، مدیرعامل آتش نشانی، مدیر ساماندهی منطقه تفریحی ناژوان و مدیر کل استاندارد اصفهان جهت ارائه توضیحات و بررسی موضوع به دفتر دادستانی دعوت شدند

وی با اشاره به لزوم رعایت موارد ایمنی و استاندارد و ضرورت برنامه‌ریزی در راستای تأمین آن در تمامی دستگاه‌ها و نهادها افزود: معاونت حقوق عامه دادسرا در خصوص رعایت موارد ایمنی تذکرات لازم را اعلام کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ادامه داد: دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان با حساسیت پیگیر این موضوع بوده و مقرر گردید در این خصوص مسؤولان مربوطه گزارش کاملی به دادسرا ارائه نمایند و بی شک دستگاه قضائی استان با فرد یا افرادی که با اهمال یا ترک فعل خود زمینه بروز چنین حوادثی را فراهم می‌کنند برخورد قانونی خواهد کرد.

موسویان بر ضرورت رعایت همه موارد مرتبط با استاندارد در ادارات و نهادهای دولتی و خصوصی و سایر مراکز تفریحی و عمومی تاکید کرد.