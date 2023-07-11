به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه یزد، در این مراسم که با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، همچنین تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه‌های علامه طباطبایی، علم و صنعت، خواجه نصیرالدین طوسی، کردستان، شهرکرد، کاشان، قم، رازی، شیراز، سمنان، بجنورد، صنعتی شاهرود و نوشیروانی بابل نیز منعقد شد.

گفتنی است؛ امضای این تفاهم‌نامه‌ها در راستای توسعه همکاری‌های علمی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و تربیتی و همچنین گسترش همفکری در نهضت تولید علم، ترویج علم نافع و نیازهای ملی و کاربردی کردن دستاوردهای علمی، پژوهشی و تربیتی از طریق تعامل پویا و سازنده با دانشگاه‌های کشور، مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی داخلی و استفاده بهینه از امکانات موجود در جهت نیل به اهداف مشترک منعقد شده است.