تولید ۹۰ هزار اصله نهال در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الله مرادی در خصوص این خبر بیان کرد: نهال‌های تولیدی از گونه‌های «بلوط، بنه، بادام کوهی، افرا، ارژن، انجیر، انگور، انار» بوده که از طریق کشت بذر و قلمه زنی تولید شده است.

مرادی با اشاره به اینکه تاکنون ۹۰ هزار اصله نهال در شیراز تولید شده است، افزود: سهم شهرستان شیراز در اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت، تولید و کاشت ۵۸۰ هزار نهال بومی طی چهار سال است.

او خاطرنشان کرد: اجرای فاز دوم نهالستان کوهمره سرخی در همین راستا و طی رایزنی با دستگاه‌ها، شرکت‌های خصوصی و دیگر نهادهای ذیربط، در فضایی به مساحت ۴ هزار متر مربع با هدف افزایش ظرفیت تولید نهال در دستور کار قرار گرفت.

