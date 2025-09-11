ضرورت ارتقاء جایگاه جهانی ایران در تولید انگور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی برومندی شامگاه چهارشنبه در اولین جشنواره انگور دیم در شهرستان ممسنی، بر اهمیت نقش باغداران انگور در ارزآوری این محصول اشاره کرد و گفت: در حال حاضر صادرات این محصول ۶۵ هزار تن است، در سال گذشته نیز صادرات ۱۵۰ هزار تن کشمش ۲۵۰ میلیون دلار ارزآوری به همراه داشت.

وی استان فارس را به عنوان نمونه‌ای موفق و ظرفیتی ارزشمند در حوزه کشاورزی معرفی و ادامه داد: در این استان ۳۶۵ هزار هکتار باغ وجود دارد که سالانه سه میلیون و ۳۰۰ هزار تن محصول تولید می‌کند، به جرأت می‌توان گفت به جز میوه کیوی، هر محصول باغی که در کشور تولید شود، در فارس نیز وجود دارد.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی افزود: تنها در محصول انگور، ۴۸ هزار هکتار تاکستان داریم که ۲۵ هکتار آن دیم است و از این سطح، میزان ۴۵۰ هزار تن انگور تولید می‌شود.

برومندی خطاب به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی این استان گفت: این مرکز خدمات ارزنده‌ای ارائه داده است و باید ما را در بخش اجرا، برای مقابله با تغییر اقلیم و توسعه پایدار یاری دهد.

وی بر اهمیت برگزاری جشنواره‌های بخش باغبانی تأکید و خاطرنشان کرد: این برنامه‌ها علاوه بر اینکه ما را در کنار هم قرار می‌دهد، فرصتی است برای طرح مسائل و مشکلات و حضور ما نیز در اینجا کمک می‌کند تا در برنامه‌ریزی‌ها، اقدامات موثرتری انجام دهیم.