بسیاری از پژوهش های انجام شده در دانشگاه ها رها شده اند

ابراهیم شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نقدهای زیادی به لایحه برنامه هفتم توسعه وارد است. اقتصاد دستوری و عدم توجه به معیشت از مواردی است که در این لایحه باید مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: اکنون بسیاری از پژوهش‌های صورت گرفته در دانشگاه‌ها در حال خاک خوردن و رها شدن است.

رئیس جهاد دانشگاهی گلستان گفت: بر اساس منطق اگر علم و دانشی که در کشور تولید شده منجر به ثروت و ابزاری برای رفع مشکلات معیشتی مردم نشود، سودی نخواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه باید جایگاه جهاد دانشگاهی، پژوهشکده و اندیشکده های مختلف نه تنها در برنامه هفتم بلکه در تدوین سایر برنامه‌های توسعه کشور مورد بررسی قرار بگیرد، افزود: جزیره‌ای کار کردن، موازی کاری و تولید پژوهش‌هایی که در دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها مورد استفاده قرار نگیرد از آسیب‌های برخی تولیدات علمی است که باید به آن توجه کرد.

آسیب شناسی برنامه ششم واجب و ضروری است

شهبازی با تاکید بر اینکه گفتمان سازی نشست تخصصی را از طریق رسانه‌های گلستان برگزار کردیم تا صدای آن به گوش مجلس و دولت برسد تا توجه ویژه ای به پژوهشگران داشته باشد، خاطرنشان کرد: فاصله‌ای که بین گفتمان ادبیات کف خیابان و جامعه با مسئولان فاصله وجود دارد مانع از این می‌شود که حرف یکدیگر را به خوبی متوجه شوند و این پژوهشگران هستند که می‌توانند این فاصله را کم کنند.

رئیس جهاد دانشگاهی گلستان با تاکید اینکه باید در جهت رفع آسیب‌های برنامه‌های قبلی، برنامه ریزی شود، گفت: به طور مثال طبق آمارها ۳۳ درصد برنامه ششم توسعه تحقق داشته است و باید بررسی شود در لایحه هفتم، چه میزان برای تحقق ۶۷ درصد برنامه‌هایی که محقق نشده، توجه و برنامه ریزی شده و ضمانت اجرایی دارد.

وی با اشاره به اینکه کشور ما یک درصد جمعیت دنیا و ۶ درصد منابع دنیا را در اختیار دارد، افزود: در حالت عادی باید ۶ برابر میانگین مردم دنیا ثروت و رفاه داشته باشیم ولی در عمل این طور نیست که باید به این سوالات جواب داده شده و در جهت حل این معضل چاره اندیشی شود.