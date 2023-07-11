تداوم وقوع دماهای ۴۹ درجه و بالاتر در خوزستان

محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی از روزهای جمعه و شنبه وقوع دماهای ۴۹ درجه و بالاتر در مناطق جنوبی و غربی و مرکزی و بخش‌هایی از شمال استان خوزستان مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان اضافه کرد: از فردا نیز وزش بادها در مناطق جنوبی و غربی و بعضاً مرکزی استان متوسط تا نسبتاً شدید پیش بینی می‌شود؛ البته احتمال وقوع گرد و خاک محلی و موقتی در ساعاتی از بعدازظهرها وجود دارد.

وی اظهار کرد: در شبانه روز گذشته امیدیه با ۴۸ و ایذه با ۲۰.۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط در خوزستان گزارش شده‌اند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: در شبانه روز گذشته حداکثر دمای اهواز به ۴۷.۳ و حداقل به ۲۹.۵ درجه سانتیگراد رسیده است.