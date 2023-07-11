شکارچیان در آرادان و شاهرود دستگیر شدند/ شکار گراز و ۲گوسفند وحشی

بهرامعلی ظاهری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه طی دو عملیات جداگانه شکارچیان حیات وحش در دو شهرستان آرادان و شاهرود دستگیر شدند، ابراز داشت: اگرچه ضرر و زیان وارده به محیط زیست قابل جبران نیست اما محکومان بعد از پرداخت جزای نقدی روانه زندان خواهند شد.

وی ضمن بیان اینکه با همکاری پلیس اطلاعات و امنیت آرادان و مأموران اجرایی پاسگاه محیط بانی چهارطاق شکارچیان گراز به دام افتادند، افزود: این متخلفان بعد از دستگیری به مراجع قضائی معرفی شدند.

مدیرکل محیط زیست استان سمنان با بیان اینکه در گشت مشترک یک قبضه سلاح غیر مجاز از متخلفان کشف و ضبط شد، ابراز داشت: این سلاح و ادوات صید به نفع دولت ضبط شدند.

ظاهری ضمن بیان اینکه دستگیری متخلفان سابقه دار شکار و صید در شهرستان شاهرود دیگر مأموریت مهم محیط زیست بوده است، تصریح کرد: مأموران اجرایی حفاظت محیط زیست موفق به دستگیری یک گروه شکارچی متخلف در شهر مجن شدند.

وی افزود: از این متخلفان لاشه دو رأس گوسفند وحشی، یک قبضه اسلحه گلوله زنی و تعدادی ادوات شکار و صید ثبت و ضبط شده است.