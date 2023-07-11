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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۵:۳۴

امروز سه‌شنبه؛

نشست «عصر شعر مباهات» برگزار می‌شود

نشست «عصر شعر مباهات» برگزار می‌شود

نشست «عصر شعر مباهات» در آستانه روز مباهله، امروز سه‌شنبه ۲۰ تیر توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه روز مباهله، نشست «عصر شعر مباهات» همراه با رونمایی از کتاب «مباهات: گزیده اشعار مباهله» امروز سه شنبه ۲۰ تیر توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور برگزار می‌شود.

نشست مذکور با حضور علی انسانی، علی‌رضا قزوه، مرتضی امیری اسفندقه، ناصر فیض، محمود حبیبی کسبی و مصطفی محدثی خراسانی همراه است.

این‌برنامه امروز سه‌شنبه ۲۰ تیر از ساعت ۱۵ در کتابخانه مرکزی پارک شهر تهران برگزار می‌شود و علاقه مندان می‌توانند آن را به صورت زنده از طریق صفحات مجازی نهاد کتابخانه های عمومی کشور دنبال کنند.

کد مطلب 5833733

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