آخرین وضعیت جذب شدگان آزمون سردفتری

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه قانون تسهیل کسب و کار در بحث سرمایهگذاری است و به این دلیل اعطای مجوز وکالت از آن حذف شد، گفت: در قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ که هنوز نسخ نشده است، سردفتر باید دارای صلاحیت عملی و علمی باشد، موادی که قانون تسهیل هم آن را نسخ نکرده است.
وی تأکید کرد: سردفتری شغل نیست بلکه منصب است و حساسیتهایی دارد. از این رو مباحثی که رئیس قوه قضائیه در آئین نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی به آن تصریح کرده، ممانعتی با قانون ندارد.
رئیس سازمان ثبت اسناد در پاسخ به این سوال که سرنوشت ۹۵۰۰ متقاضی قبول شده در آزمون سردفتری سال گذشته چه میشود، گفت: فرایند جذب این پذیرفتهشدگان آغاز شده است و اگر همهشان هم صلاحیت داشته باشند، پروانه به تمامی آنها اعطا میشود.
وی افزود: در حقیقت تمام کسانی که صلاحیت علمی دارند وارد فرآیند پذیرش میشوند اما صلاحیت عملی از باب منصب و گزینش مورد رسیدگی قرار میگیرد.
بابایی در ادامه درباره تعارض بررسی صلاحیت پذیرفتهشدگان با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و نیز مصوبه هیئت مقرراتزدایی گفت: صلاحیت عمومی پذیرفتهشدگان بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی که هنوز نسخ نشده است انجام میشود.
وی همچنین درباره زمان اتمام فرآیند اعطای پروانه به پذیرفتهشدگان گفت: فرآیند پذیرش آغاز شده و به محض اینکه صلاحیتهای عمومی پذیرفتهشدگان بررسی شود، پروانه سردفتری به پذیرفتهشدههای نهایی اعطا میشود. برای افزایش سرعت کار هم به تمام استانها اجازه دادیم تا اختیار متقاضیان را در دادگستریهای مرکز آغاز کنند تا در این باره با تأخیر مواجه نشویم.
رئیس سازمان ثبت اسناد اعلام کرد: مقررات قانون تسهیل مغایرتی با آئین نامه اصلاحی رئیس قوه قضائیه ندارد و آنچه برای دفاتر اسناد رسمی مبناست قانون است و برای جذب سردفتری به نسبت جمعیت باید دفتر ایجاد شود و میزان درآمد و نسبت بازنشسته شدن نیز نیازسنجی و بر اساس آن آزمون برگزار میشود.
بابایی در پایان اظهار کرد: آزمون سردفتری امسال هم برگزار میشود.
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