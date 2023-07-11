به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قربان علی روستا ظهر سه شنبه در جمعه خبرنگاران بیان کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع غرق‌شدگی در رودخانه «قره قاج» منطقه تنگ کارزین، بلافاصله مأموران انتظامی برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد دو جوان ۱۷ و ۱۹ ساله برای شنا به داخل رودخانه رفته و دچار غرق‌شدگی شده‌اند.

فرمانده انتظامی قیر و کارزین با اشاره به خارج کردن جسد این دو جوان از داخل رودخانه توسط نیروهای امدادی، خاطر نشان کرد: با تأیید مرگ این دو جوان توسط نیروهای اورژانس، اجساد با هماهنگی مرجع قضائی به پزشکی قانونی منتقل شد.

