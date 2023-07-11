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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۳:۳۵

فرمانده انتظامی شهرستان قیروکارزین خبر داد؛

غرق شدن ۲ جوان در رودخانه «قره‌قاج» قیر و کارزین فارس

غرق شدن ۲ جوان در رودخانه «قره‌قاج» قیر و کارزین فارس

قیر و کارزین- فرمانده انتظامی شهرستان قیروکارزین از غرق شدن دو جوان ۱۷و ۱۹ ساله حین شنا در رودخانه «قره قاج» این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قربان علی روستا ظهر سه شنبه در جمعه خبرنگاران بیان کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع غرق‌شدگی در رودخانه «قره قاج» منطقه تنگ کارزین، بلافاصله مأموران انتظامی برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد دو جوان ۱۷ و ۱۹ ساله برای شنا به داخل رودخانه رفته و دچار غرق‌شدگی شده‌اند.

فرمانده انتظامی قیر و کارزین با اشاره به خارج کردن جسد این دو جوان از داخل رودخانه توسط نیروهای امدادی، خاطر نشان کرد: با تأیید مرگ این دو جوان توسط نیروهای اورژانس، اجساد با هماهنگی مرجع قضائی به پزشکی قانونی منتقل شد.

کد مطلب 5833772

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