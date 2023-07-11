به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود ویژه ظهر امروز در ستاد اجرایی دومین کنگره ملی هشت هزار شهید استان همدان، اظهار کرد: مستند شهید سلگی و خوش‌لفظ با مشارکت سازمان سینمایی در حال تولید بوده که تا به امروز مستند شهید سلگی ۲۰ درصد و مستند شهید خوش‌لفظ حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند.

وی افزود: مستند شهید خوش‌لفظ مردادماه و مستند شهید سلگی شهریورماه رونمایی می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با بیان اینکه از اردیبهشت ماه هفتگی جلسات کمیته‌های زیر نظر را برگزار کرده‌ایم و رصد کارها مدام در حال انجام است، گفت: ساخت و تولید فیلم شهید حاج حسین همدانی در حال انجام است. مراحل تولید این فیلم از سال گذشته آغاز شد و نکات مدنظر خانواده شهید در فیلمنامه لحاظ شده است.

ویژه خاطرنشان کرد: با همکاری سازمان اوج، شهرداری و سپاه استان پیگیری‌های لازم را انجام داده‌ایم تا در مرداد ماه اجرای موفقیت‌آمیز این برنامه را شاهد باشیم.

وی با بیان اینکه یکشنبه آینده جلسه‌ای را با سازمان اوج خواهیم داشت، بیان کرد: برای این برنامه هماهنگی بین کارگردانان در دو بخش استانی و ملی در حال انجام است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با اشاره به برگزاری جشنواره حبیب حرم بیان کرد: این جشنواره با همکاری بسیج هنرمندان استان در چهار بخش برگزار می‌شود که بخش نمایشی و شعر به صورت ملی و بخش عکس و فیلم کوتاه به صورت استانی برگزار خواهد شد.

وی افزود: فراخوان جشنواره مردادماه صادر و اختتامیه نیز هفته بسیج برگزار می‌شود.

رئیس کمیته فرهنگی، هنری کنگره شهدا با اشاره به اجرای آلبوم موسیقی در اجلاسیه کنگره شهدا گفت: با دفتر موسیقی وزارتخانه رایزنی شده تا حداقل هزار نسخه از آلبوم تولید شود.