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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۳:۴۰

معاون رییس مجلس سنای روسیه:

روابط پکن و مسکو در بالاترین سطح خود قرار دارد

روابط پکن و مسکو در بالاترین سطح خود قرار دارد

معاون رئیس شورای فدراسیون روسیه اعلام کرد که روابط روسیه و چین با لحاظ همکاری‏ های جامع دو طرف در بالاترین سطح خود قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «کنستانتین کاساچف»، نایب رئیس شورای فدراسیون روسیه (مجلس سنای این کشور) در سخنانی در نشست کمیسیون همکاری ‏های بین مجلس روسیه و کنگره ملی خلق چین گفت: امروز روابط دو کشور از نظر مشارکت همه ‏جانبه و تعامل استراتژیک در بالاترین سطح خود قرار دارد.

کاساچف که جزو هیئتی پارلمانی روسیه و به دعوت «ژائو لژی»، رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین در حال بازدید از پکن است، تصریح کرد: روابط روسیه و چین وارد مرحله جدیدی شده و به عامل مهمی در توسعه دو کشور تبدیل شده است.

به گفته این مقام روسی روابط پکن و مسکو علاوه بر تامین امنیت و تقویت مواضع بین المللی دو طرف، موجب تضمین حفظ صلح و ثبات در سراسر جهان شده است.

نشست فعلی هشتمین نشست کمیسیون مشترک همکاری های پارلمانی روسیه و چین است و سرپرستی هیئت روسی را «والنتینا ماتوینکو» رئیس شورای فدراسیون بر عهده دارد.

کد مطلب 5833791

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