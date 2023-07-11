به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «والنتینا ماتوینکو» رئیس شورای فدراسیون روسیه امروز سه شنبه در ارتباط با نتایج سفر به چین و دیدار با مقامات این کشور به خبرنگاران گفت: غرب و ناتو علاقه ای به حل مسالمت آمیز مناقشه در اوکراین ندارند و علاقه مند به تشدید آن نیز هستند.

رئیس شورای فدراسیون روسیه در این خصوص گفت: کشورهایمان (مسکو و پکن) واقع بینانه رویدادهای جاری را ارزیابی می کنند. برای آغاز گفتگوی مسالمت آمیز، به اراده سیاسی، واقع گرایی سیاسی و استقلال نیاز است. ما هیچ کدام از موارد را در اوکراین نمی بینیم.

«والنتینا ماتوینکو» در ادامه همچنین یادآوری کرد که مفاد سند چین در مورد حل مسالمت آمیز درگیری در اوکراین مشابه رویکردهای مسکو است.

وی در ادامه اضافه کرد که مسکو همواره از راه حل های مسالمت آمیز برای حل و فصل بحران کنونی در اوکراین حمایت کرده است و سیاست های خودا را نیز در این راستا اعمال می کند.

«شی جین پینگ» رئیس جمهور چین دیروز دوشنبه در دیدار با «والنتینا ماتوینکو» رئیس شورای فدراسیون روسیه گفته بود که روسیه و چین باید همکاری در سازوکارهای چندجانبه را تقویت کنند.

رئیس جمهور چین در این دیدار بر ضرورت محافظت از منافع کشورهای در حال توسعه تاکید کرد.

شی جین پینگ افزود که دولت چین آمادگی دارد تا برای توسعه مشارکت خود با مسکو همکاری کند.موضوعی که به گفته رئیس جمهور چین به ساخت جهانی باثبات و عادلانه کمک کند.

رئیس شورای فدراسیون در رأس هیئتی بلندپایه از مجمع فدرال به چین سفر کرده بود. این مقام ارشد روس در هشتمین نشست کمیسیون همکاریِ بین-پارلمانی بین پارلمان‌های روسیه و چین شرکت خواهد کرد.

چین و روسیه در سالهای اخیر در چارچوب راهبرد اتحاد در برابر غرب به هم نزدیک شده‌اند.