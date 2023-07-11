باید آمادگی شیوع احتمالی یک بیماری نوپدید را داشته باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فرشیدی، در اجلاس مدیران و رؤسای گروه مبارزه با بیماریهای واگیر دانشگاههای علوم پزشکی، اظهار داشت: چند روز پیش مقالهای چاپ و مشخص شد که پس از ۲۰ سال که مالاریا در آمریکا وجود نداشت، ۵ نمونه جدید شناسایی شد.
وی با اشاره به تسهیل رفت و آمدها بین کشورها و مناطق مختلف در دوران کنونی و نقش آن در انتقال برخی بیماریها، یادآور شد: کووید ۱۹ درسهای زیادی به دنیا داد که باید این درس آموختهها برای مقابله با بیماریها و بحرانهای احتمالی آینده، به تجربه اجرایی در برنامههای نظام سلامت تبدیل شود. کووید ۱۹ بسیاری از برنامههای مبارزه با بیماریهای واگیر را تحت تأثیر قرار داد.
معاون وزیر بهداشت تصریح کرد: توجه به بیماریهای غیرواگیر نباید ما را از بیماریهای واگیر، غافل کند بنابراین نظام مراقبت و رصد بیماریها، باید پویا و فعال باشد. از سوی دیگر همیشه باید آمادگی لازم برای شناسایی و شیوع احتمالی یک بیماری نوپدید را داشته باشیم.
فرشیدی با اشاره به موفقیتهای نظام سلامت در کنترل مرگ و میر نوزادان، کودکان و مادران باردار و بسیاری از بیماریهای واگیر، خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۷۵ تا ۸۳ درصد از موارد مرگ و میر، مربوط به بیماریهای غیرواگیر است که یکی از عوامل آن میتواند موفقیت در اجرای برنامههای مقابله با بیماریهای واگیر و کاهش سهم این بیماریها در عوامل مرگ و میر باشد.
وی، اولویتهای معاونت بهداشت وزارت بهداشت در سال جاری را اجرای قانون جوانی جمعیت و همچنین سلامت خانواده دانست و گفت: اجرای این برنامهها میتواند در راستای کنترل بیماریهای واگیر، مؤثر باشد.
معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: اجرای برنامه سلامت خانواده از اولویتهای مهم دولت است و منابع مورد نیاز آن نیز تأمین شده است. رئیس جمهور نیز تاکید ویژه ای بر اجرای این برنامه دارد به گونهای که در مراسم افتتاح کلان بیمارستان غدیر، سه بار در زمینه تقدم بهداشت بر درمان و اجرای برنامه سلامت خانواده، تاکید کرد.
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