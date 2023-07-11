شهرداری بدهی نیم درصد به کتابخانه های عمومی بیجار را تسویه کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کردستان، محمدحسین محبیان در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بیجار که با حضور علیرضا زندیان، نماینده مردم شهرستان بیجار در مجلس شورای اسلامی، محمد مخدومی، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کردستان و اعضای حقیقی و حقوقی انجمن در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: پرداخت بدهی معوق شهرداری به حساب کتابخانه های عمومی نقش مهمی در حل بخشی از مشکلات این نهاد فرهنگی خواهد داشت.

وی افزود: این اقدام شهردار شهر بیجار می‌تواند تا حدودی کم کاری و کوتاهی شهرداران قبلی را جبران کند و به حل مشکلات و معایب موجود در کتابخانه های عمومی این شهر کمک کند.

محبیان حمایت از کتابخانه های عمومی را در راستای توسعه فرهنگی مهم ارزیابی کرد و گفت: کتاب یکی از مهم‌ترین ارکان در توسعه فرهنگی کشور است و بی توجهی به این مقوله آسیب‌های فراوانی برای جامعه به همراه خواهد داشت.

فرماندار بیجار عنوان کرد: خوشبختانه نگاه مسئولان و نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی به کتاب و کتابخانه بسیار مطلوب است و این امر نویدبخش آینده‌ای روشن برای این نهاد در بیجار می‌باشد.

وی بر لزوم ایجاد و راه اندازی کتابخانه در شهرهای پیرتاج و توپ آغاج تاکید کرد و افزود: متأسفانه این دو شهر با وجود تشکل انجمن از نعمت کتابخانه عمومی محروم هستند و متولیان، خیرین و مردم باید با همکاری و تعاون زمینه ساز راه اندازی کتابخانه رد این مناطق شوند.

نماینده مردم شهرستان بیجار در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه عنوان کرد: از ۳۰ میلیارد ریال بودجه مصوب شده برای بخش فرهنگ شهرستان، ۱۰ میلیارد ریال به کتابخانه های عمومی اختصاص یافته است.

علیرضا زندیان گفت: بدون شک با تخصیص این میزان اعتبار به کتابخانه های عمومی، شاهد رفع مشکلات موجود و توسعه و تجهیز آن خواهیم بود.

وی با بیان اینکه وضعیت کتابخانه های عمومی شهرستان از لحاظ سخت افزاری مطلوب نیست، افزود: در این راستا و طی یک ماه گذشته جلسه‌ای ویژه با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص وضعیت فرهنگی شهرستان و به ویژه کتابخانه های عمومی برگزار شد که قطعاً نتایج مثبتی در آینده برای شهرستان به ارمغان خواهد آورد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کردستان نیز در این نشست ارتقای شاخص‌های کتاب و کتابخوانی را از نیازهای فرهنگی جامعه برشمرد و گفت: وجود مسئولانی که با دید مثبت به این مقوله نگاه می‌کنند می‌تواند بسیار اثرگذار باشد.

محمد مخدومی عنوان کرد: در حال حاضر کتابخانه های عمومی تنها مکانی برای امانت کتاب نیست بلکه در این مکان فرهنگی بیش از ۴۰ خدمت متنوع به علاقمندان عرضه می‌شود.

وی با بیان اینکه بیشترین مخاطبان کتابخانه های عمومی در کشور را کودکان و نوجوانان تشکیل می‌دهند افزود: بر همین اساس بیش از ۹۰ درصد کتابخانه های عمومی در استان دارای بخش مجزای کودک و نوجوان هستند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کردستان از کتابخانه مرکز استان به عنوان یک برند در کشور یاد کرد و افزود: این کتابخانه با بخش‌های متنوع هم اکنون به یک الگو در کشور تبدیل شده و این امر برای استان افتخار بزرگی است.

مخدومی بر لزوم توجه به کتابخانه های عمومی و ارتقای شاخص‌های مطالعه تاکید کرد و گفت: متأسفانه در سال‌های گذشته این نهاد فرهنگی در بیجار مورد ظلم واقع شده است و باید با کار و فعالیت جهادی کمبودهای این بخش جبران شود.

وی با اشاره به اینکه بیجار زادگاه اندیشمندان و عالمان شناخته شده‌ای است، عنوان کرد: بدون تردید با حمایت مسئولان، خیرین و برنامه ریزی متولیان می‌توان مقوله کتاب و کتابخوانی را در این شهرستان بیش از پیش رونق داد.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بیجار نیز در این جلسه از فعالیت ۶ باب کتابخانه عمومی نهادی در این شهرستان خبر داد و افزود: هم اکنون نزدیک به چهار هزار و ۲۰۰ نفر در این کتابخانه های عضویت دارند.

سارا الوندی زیربنای کتابخانه های عمومی بیجار را دو هزار و ۲۵۴ متر مربع برشمرد و بیان کرد: امیدواریم با همکاری مسئولان و مردم زمینه برای راه اندازی کتابخانه در شهرهای پیرتاج و توپ آغاج فراهم شود.

وی اضافه کرد: حمایت و توجه ویژه نماینده مردم شهرستان در مجلس و فرماندار جدید شهرستان به مقوله کتاب و کتابخوانی نویدبخش آینده‌ای روشن برای این بخش خواهد بود.