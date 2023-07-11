آغاز مرمت قلعه گلاشکرد فاریاب با اعتبار ۸۴۰ میلیون تومان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی شفیعی با اشاره به اینکه برای مرمت و احیای این قلعه تاریخی یک میلیارد تومان اختصاص داده شده بود که ۸۴۰ میلیون آن تأمین شده است، گفت: طی روز گذشته بازدیدی توسط فرماندار و مدیر پروژه از قلعه مذکور انجام شد و با توجه به طی فرایند تعیین پیمانکار و عقد قرارداد به زودی عملیات مرمتی قلعه گلاشکرد شروع می‌شود.



معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان با بیان اینکه پس از مرمت این اثر تاریخی، احیای آن در اولویت قرار می‌گیرد افزود: ضمن تشکر از فرماندار شهرستان فاریاب که توجه زیادی به مرمت آثار تاریخی دارد، در سال‌های گذشته مرمت این قلعه با اعتبارات محدود انجام می‌گرفته که چشمگیر نبوده است.

وی بیان کرد: قلعه گلاشکرد در روستایی به همین نام در شهرستان فاریاب واقع شده و به دوره اسلامی بر می‌گردد که در دوره صفویه و بعد از آن فعال بوده است.