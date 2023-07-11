سرپرست دانشگاه هرمزگان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، محمد علی زلفی گل وزیر علوم تحقیقات و فناوری با صدور حکمی «مصطفی ظهیرینیا» را به عنوان «سرپرست دانشگاه هرمزگان» منصوب کرد.
وزیر علوم در این حکم خطاب به ظهیرینیا آورده است؛ انتظار می رود با پیروی از آموزههای اسلامی، مبانی علمی و روحیه انقلابی و راهبردهای اساسی دولت مردمی و جلب همکاری استادان، پژوهشگران، مدیران و کارکنان (یاوران علمی) گرامی، نقشی شایسته در تحقق اهداف نظام آموزش عالی به ویژه تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت با رویکرد تحول گرایانه و مساله محور در راستای تحقق تمدن نوین اسلامی، حرکت در مرزهای دانش و دست یابی به مرجعیت و دیپلماسی علمی به انجام رسانید.
مصطفی ظهیری نیا (زاده میناب_ ۱۳۵۴) دانشآموخته رشته جامعهشناسی (گرایش گروههای اجتماعی) از دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان با مرتبه دانشیار است که در سوابق مدیریتی و اجرایی خود، مدیرکل تحصیلات تکمیلی، معاون اداری، مالی و معاون آموزشی دانشگاه هرمزگان را دارد.
وی همچنین حدود ۲۰ طرح پژوهشی در زمینه تحصیلات تخصصی خود به انجام رسانده و بیش از ۴۵ مقاله علمی، پژوهشی در نشریات معتبر ملی و بینالمللی به چاپ رسانده است.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین در نامهای جداگانه از خدمات و تلاشهای دکتر محمد صادقی رئیس دانشگاه هرمزگان، در مدت تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.
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