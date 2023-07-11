اصالت عزاداری و رسم سقایی در همدان حفظ شود

به گزارش خبرنگزاری مهر، مسلم مخفی ظهر امروز در ستاد ساماندهی شئون فرهنگی شهرستان همدان به مناسبت اربعین حسینی اظهار کرد: آئین‌های باشکوه عزاداری به فراخور فرهنگ و شیوه‌های مرسوم هر منطقه و استان متفاوت است که جلوه‌های خاص و معنا داری را از حرکت عاشورا و قیام سالار شهیدان به تصویر می‌کشد.

وی افزود: آئین سقایی همدان از جمله آئین‌های مختص همدان و قابل توجه بوده و مسئله حفظ اصالت عزاداری بسیار مهم است که در برخی از نقاط کشور بخوبی این موضوع مورد توجه قرار گرفته و عزاداری‌ها در این استان‌ها شاخص شده است.

فرماندار همدان با اشاره به محتوا و انجام برنامه‌های اثرگذار در برابر هجمه‌های دشمن در ایام محرم گفت: شایسته است امسال موضوع عفاف و حجاب و معرفی شخصیت حضرت زینب (س) به عنوان الگوی برجسته زن در جامعه بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

مخفی خاطرنشان کرد: دشمنان نظام اسلامی به دنبال دین گریزی و سست کردن اعتقادات و ارزشهای اسلامی در فرزندان ما هستند که باید در مقابل آن با بهره‌گیری از ظرفیت اساتید حوزه و مراسم‌های مذهبی به تبیین آموزه‌های دینی، تعمیق اعتقادات و بصیرت افزایی بپردازیم.

مخفی با بیان اینکه فعالیت برخی از واحدهای صنفی در روز عاشورا و تاسوعا شایسته دارالمومنین همدان نیست، بیان کرد: برخی از واحدهای صنفی مرتبط با مایحتاج روزانه مردم هستند اما فعالیت برخی از مشاغل در این روزهای عزیز توجیهی ندارد.

فرماندار همدان عنوان کرد: امسال اعمال محدودیت فعالیت ایستگاه پذیرایی، توزیع نذورات، ماشین نویسی و اینگونه موارد در میدان امامزاده عبدالله همدان صورت خواهد گرفت.

وی افزود: با توجه به ملاحظات ترافیکی، انتظامی و امنیتی جانمایی و استقرار موکب ها و ایستگاه‌های پذیرایی باید با هماهنگی شهرداری و ستاد اربعین شهرستان انجام شود.

مسلم مخفی در پایان با قدردانی از مجموعه عوامل برگزار کننده جشن با شکوه عید سعید غدیر در بلوار ارم گفت: دستگاه‌های اجرایی با همه توان در این مناسبت پای کار آمدند و امکان استفاده هیئات از فضاهای آموزشی در ایام ماه محرم نیز فراهم است.