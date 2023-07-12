ضرورت ارزیابی محصولات هوشمند در کشور

دکتر محمد شهرام معین در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پروژههای پژوهشگاه ارتباطات گفت: پروژههای پژوهشگاه ارتباطات به طور مثال پروژه سطح زیر کشت و راه اندازی آزمایشگاه توسعه و ارزیابی محصولات هوش مصنوعی و خدمات هوش مصنوعی با همکاری و استفاده از توان دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و صنایع و شرکتهای خصوص انجام میشود یعنی از توان علمی دانشگاهها استفاده کرده و کار در همان زمان اجرا یا نهایتاً بعد از آن به بخش خصوصی سپرده میشود.
وی با بیان اینکه برنامهریزی برای راه اندازی آزمایشگاه توسعه و ارزیابی محصولات هوش مصنوعی در حال انجام است و انشاالله در چند ماه آینده فاز اول این آزمایشگاه راه اندازی میشود گفت: رسالت اصلی آزمایشگاه ارزیابی محصولات است یعنی محصولاتی که در حوزه هوش مصنوعی در بخش پردازش گفتار، پردازش زبان طبیعی، پردازش تصویر، ویدئو یا تلفیقی از اینها است یا هر سامانه یا محصولی که ذیل هوش مصنوعی قرار میگیرد، با توان دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی صنعت و آزمایشگاههایی که در این زمینه وجود دارد طبق استانداردهای ملی و بین المللی ارزیابی و رتبه بندی شوند.
رئیس مرکز نوآوری توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: به غیر از پیچیدگی نرم افزاری، به طور کل عدم قطعیت در موضوع هوش مصنوعی وجود دارد و دقت این سامانهها در شرایط مختلف باید در نظر گرفته شود. همچنین محصولات مختلفی در بازار در این زمینه وجود دارد شامل انواع محصولات بیومتریک، محصولات پلاک خوان، محصولات گفتاری، تشخیص گفتار که باید ارزیابی دقیق شود. ما در حال برنامهریزی هستیم تا برای بخشهایی که در حال توسعه سامانهها یا محصولات هستند به آنها خدمات دهیم.
معین در ادامه با اشاره به آزمایشگاه «پارسی آزما» گفت: در این آزمایشگاه مباحث جویشگر بومی، ابزارهای خط و زبان فارسی و… پیگیری میشود و میتواند بخشی از آزمایشگاه توسعه و ارزیابی محصولات هوش مصنوعی باشد. پیش بینی میکنم بخشی از آزمایشگاه توسعه و ارزیابی محصولات هوش مصنوعی تا زمستان سال جاری به بهره برداری برسد و بعد از آن فازهای توسعه و گسترش و افزایش ظرفیت آن انجام میشود.
وی به چالشهای موجود در هوش مصنوعی اشاره و تصریح کرد: برای داشتن هوش مصنوعی اخلاق مدار، مسئولیت پذیر و با اطمینان نیاز است که دادههایی با تعداد، با کیفیت و حجم مناسب وجود داشته باشد چون در حال حاضر ابزار و الگوریتمها و روشهای هوش مصنوعی که در حال استفاده هستند برای کار کردن به دادههای زیاد احتیاج دارند بنابراین حجم دادهها خیلی مساله مهمی است و همچنین دادهها باید از لحاظ حفظ حریم خصوصی و عدم خدشه دار کردن حریم خصوصی مطمئن باشند.
رئیس مرکز نوآوری توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه به اهمیت فرهنگ سازی پذیرش هوش مصنوعی در جامعه، سازمانها و ارگانهای دولتی اشاره کرد و گفت: این موضوع که هوش مصنوعی قرار است چه اقدامی انجام دهد برای بسیاری از افراد هراس ایجاد کرده است. چرا که مردم فکر میکنند هوش مصنوعی قرار است جایگزین نیروی انسانی شود در صورتی که این گونه نیست و مدل طیف کار نیروی انسانی را تحت تأثیر قرار میدهد اما باعث حذف نیروی انسانی نمیشود. کاری که هوش مصنوعی نباید آن را انجام دهد نیروی انسانی انجام میدهد.
وی همچنین بیان کرد: هوش مصنوعی که در حال حاضر چند سالی است مطرح شده و استفاده میشود، هوش مصنوعی ایده آلی که خدمت رسان به جامعه باشد، نیست و احتیاج به دادهها و زیرساختهای پردازشی فوق سریع دارد که در ایران در حال برنامهریزی برای توسعه آن هستیم.
معین در پایان گفت: هوش مصنوعی احتیاج به سرمایه گذاری دارد که خوشبختانه دولت به این مساله توجه کرده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت جدی برای آن برنامهریزی میکند. برای رسیدن به هدف بالا بردن رتبه ایران باید اهتمام عمومی وجود داشته باشد و همه دستاندرکاران باید در این زمینه هماهنگ شوند. ضمن اینکه نیروهای متخصص باید در این زمینه تربیت کنیم که بتواند زیر ساخت دانشی و فناوریهای نوین سطح بالا را در کشور فراهم کند.
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