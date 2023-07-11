تلاش باشگاه استقلال برای بازگرداندن مدافع برزیلی

به گزارش خبرنگار مهر، رافائل سیلوا که در زمان مربیگری فرهاد مجیدی به استقلال آمد و توانست به یک مهره قابل اعتماد برای استقلال تبدیل شود این روزها بخاطر عدم دریافت مطالباتش از مدیران استقلال شاکی بوده و برای باشگاه هم اخطار ارسال کرده است.

علی خطیر که چند روز پیش به عنوان سرپرست مدیر عاملی استقلال انتخاب شد، در تلاش است تا با برگزاری جلسه با مدیر برنامه سیلوا در این هفته، او را برای بازگشت به تمرینات و ادامه کار در استقلال راضی کند.

در صورت جدایی سیلوا و شکایت از استقلال، پرونده جدید دیگری علیه این باشگاه در فیفا باز خواهد شد.