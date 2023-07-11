مجمع سالیانه فدراسیون هندبال برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عمومی سالیانه فدراسیون هندبال امروز، ۲۰ تیرماه، با حضور غلامرضا نوروزی نایب رئیس کمیته ملی المپیک، آرش فرهادیان مدیر کل دفتر امور مشترک فدراسیون‌های ورزشی، علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون هندبال و همچنین اعضای مجمع، نمایندگان باشگاه‌ها، نمایندگان بازیکنان، رؤسای هیئت های استانی و ... در سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد.

در ابتدای این جلسه علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون هندبال گزارشی از عملکرد فدراسیون در سال ۱۴۰۱ در بخش‌های مختلف همچون افتخارات تیمهای ملی در رده‌های مختلف سنی در بخش آقایان و بانوان، امور بین الملل و سفرهای استانی، آموزش و داوران و همچنین استان‌ها ارائه داد و سپس کلیپی از مهمترین اقدامات و افتخارات هندبال در سال گذشته پخش شد.

در ادامه گزارش حسابرس مستقل ارایه شد که صورت‌های مالی مطلوب اعلام شد.

سپس گزارش خزانه دار فدراسیون هندبال در خصوص حساب‌های مالی سال ۱۴۰۱ ارائه شد و بازرس فدراسیون هندبال این گزارش را تایید کرد.

در ادامه با حضور سید محمد پولادگر معاون وزیر ورزش و جوانان برنامه عملیاتی و بودجه سال ۱۴۰۳، تمدید ادامه همکاری با شرکت ایرانسل و حامیان مالی جدید فدراسیون و آغاز پروسه ساخت آکادمی و کمپ تیم های ملی در کنار فدراسیون هندبال با پیش بینی تهیه ۵۰ درصد از منابع درآمدی فدراسیون و ۵۰ درصد از کمک ارگان‌های ورزشی کشور مانند وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک به رای گذاشته شد که تصویب شد.

گفتنی است در این مجمع سعید حناچی، سیدحسن افتخاری و مسعود الماسی رئیس هیات هندبال قزوین، اصفهان و ایلام در خصوص صورت‌های مالی و همچنین ساخت کمپ تیم های ملی با حمایت وزارت ورزش مواردی را متذکر شدند.

پولادگر معاون وزیر ورزش و جوانان نیز در این مجمع گفت: هندبال از فدراسیون های فعال ورزشی هست که نتایج خوبی کسب کرده و آخرین آن کسب سهمیه مسابقات جهانی تیم ملی هندبال جوانان دختر در هنگ کنگ بود که مایه مباهات است.

وی در ادامه افزود: هندبال از رشته‌هایی است که مخاطبان زیادی دارد و شما، هیئت های استانی، بازوان گسترش این رشته هستید. امیدوارم شروع خوب این رشته در رده‌های پایه، بنیانگذار آینده درخشان باشد و حتی حضوری پرقدرت در بازی‌های المپیک داشته باشد.

پولادگر ادامه داد: کسب سهمیه مسابقات جهانی بسیار ارزشمند است و نسلی که پاکدل زحمت کشیده در رده‌های پایه پرورش داده، نسل طلایی این رشته هستند و منتظر آینده درخشان آنها هستیم. رده‌های پایه در رسانه‌ها و مراسم تجلیل پررنگ نیستند در حالی که اگر رشته‌ای در رده‌های پایه با افتخار در حال حرکت است و افتخارات را تکرار می‌کند به این معناست فدراسیون با یک استراتژی مشخص در حال فعالیت است.

وی بیان کرد: این مسیر موفق را با قدرت ادامه دهید و من می‌دانم آینده هندبال آینده درخشانی است. حفظ رده‌های پایه بسیار با اهمیت است و با شناختی که از پاکدل داریم این انتظار به جایی است.

معاون وزیر ورزش با بیان اینکه من در فینال هندبال باشگاه‌های آسیا در اصفهان بودم، ادامه داد: برای توسعه ورزش قهرمانی نیازمند باشگاه‌های ورزشی هستیم زیرا باشگاه‌ها می‌توانند قهرمان‌های ورزشی را بخصوص در حوزه حرفه‌ای پرورش و حمایت کنند و از پاکدل می‌خواهم چتر حمایتی و نگاه ویژه ای برای باشگاه‌ها داشته باشند.

در پایان این مجمع نیز از سه استان اصفهان، فارس و خراسان رضوی که در سال ۱۴۰۱ سه استان برتر شده بودند تقدیر شد.