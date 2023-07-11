عامل ضرب و شتم آمر به معروف در لنگرود دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمیدرضا سرخوشپور در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی دریافت خبری مبنی بر ضرب و شتم یکی از آمران به معروف در یکی از خیابانهای شهر لنگرود، پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود: مأموران انتظامی شهرستان لنگرود با انجام تحقیقات پلیسی و استفاده از شگردهای فنی، موفق شدند ضارب پرونده را شناسایی و در مدت زمان کوتاهی دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان لنگرود افزود: متهم ۴۳ ساله با تکمیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شد.
فرمانده انتظامی لنگرود تصریح کرد: پلیس با افرادی که با اقدامات هنجار شکنانه و خلاف قانون و عرف جامعه، آرامش و امنیت مردم را به خطر بیاندازند، برخورد قاطع و قانونی میکند.
نظر شما