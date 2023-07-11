به گزارش خبرگزاری مهر، نیلوفر موسوی در نمایشگاه «وضعیت» با رویکردی فمینیستی به بیان تجربه‌های زیسته زنان در قالب حجم می‌پردازد و هریک از آثار او، راوی جغرافیایی متفاوت است.

همه ده مجسمه این نمایشگاه در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ ساخته شده‌اند و جنس آنها از برنز است.

موسوی در بیانیه خود بر این نمایشگاه می‌نویسد: «فیگورهایی زنانه از جنس «میخ». این عنصر سرکوب‌شده، شکل‌دهنده مجموعه «وضعیت» است. وضعیتی نه چندان متعادل که تجربه زیسته زنانی است حاصل ساختار محدود کننده اجتماع، سنت‌ها و فشارها که در قالب خمیدگی در بدن و مرزبندی جغرافیایی پایه‌ها به نمایش درآمده است. این مجموعه با تکیه بر رویکرد نظری «فمینیسم» با یک وارونگی آگاهانه که نشان از تمایز تجربه زنانه از زیبایی بصری ولو به عنوان جسمی سرکوب‌شده که در دشوارترین حالت خود نیز دارای بار زیبایی‌شناسی‌ست، خلق شده است. این آثار بر محوریت ارتباط گفتمان زنانه و پیوند آن با فضایی است که در آن زندگی می‌کنند.چنین گفتمانی در بطن زبان کلامی رسوب کرده و از این طریق است که بیان حجمی زبانِ زنانه زاده شده دچار تنش‌ها، ریزش‌ها و گسست‌ها شده است.»

نیلوفر موسوی متولد ۱۳۶۹ در تهران است. او تحصیلات خود را در رشته گرافیک گذرانده است و تا کنون در بیش از ۶ نمایشگاه گروهی و اکسپوی مجسمه‌سازان ایران شرکت کرده است.

نمایشگاه «وضعیت» ساعت ۱۶ جمعه ۲۳ تیر تا ۳ مرداد در نگارخانه مژده به نشانی سعادت آباد، خیابان علامه شمالی، کوچه هجدهم شرقی، پلاک ۲۷ پذیرای علاقه مندان خواهد بود. این نگارخانه شنبه‌ها تعطیل است.