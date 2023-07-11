ساخت پروژه ۴۸۶ واحدی مسکن ملی در ساری کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی پور استاندار مازندران بعد از ظهر سه شنبه در مراسم کلنگ زنی پروژه ۴۸۶ واحدی مسکن ملی در ساری با بیان اینکه برخی اراضی در اختیار دولتی است و باید آن را در اختیار مردم قرار دهیم، گفت: سیاست بلند مرتبه سازی را با توجه به محدودیت زمین در استان دنبال می‌کنیم.

وی با اظهار اینکه مصوباتی برای بلند مرتبه سازی در استان تهیه شده است، گفت: همه انبوه سازان و بخش خصوصی اراده دارند تا مشکل مسکن افراد محروم را برطرف کنند.

استاندار مازندران با اشاره به اهمیت جوانی جمعیت گفت: باید برای مسکن استان دارای ۱۰ میلیون جمعیت برنامه‌ریزی کنیم و سیاستگذاری‌ها باید در این سمت باشد تا بتوانیم این مسئله را حل کنیم.

حسینی پور با اظهار اینکه سرعت اجرای پروژه‌های مسکن ملی طی ۶ ماه گذشته در استان رشد یافته است، گفت: هرچند در این بخش عقب ماندگی داریم اما پیگیر هستیم تا این پروژه با قوت دنبال شود.

استاندار مازندران نقش شهرداری‌ها را در اجرای پروژه‌های مسکن ملی مهم خواند و گفت: شهرداری‌ها در نهضت ملی مسکن نقش مهمی دارند و باید هرچه سریع‌تر بافت‌های فرسوده را آباد کنیم زیرا بروز بلایای طبیعی و حوادث امنیت خانواده‌ها را به مخاطره خواهد انداخت.

استاندار مازندران به طرح مسکن روستایی اشاره کرد و گفت: قرار است در هر روستا حداقل ۵ مسکن ملی احداث شود و نیازمند همراهی دهیاران و شوراهای استان هستیم تا بتوانیم نیازمندی‌های مردم را پاسخ دهیم.

سهمیه مازندران در اجرای پروژه مسکن ملی طی چهار سال ۱۳۸ هزار واحد است.