به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، محمدصادق خیاطیان در جریان بازدید از ناحیه نوآوری شریف، در نشستی با نمایندگان شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این ناحیه، زیست‌بوم نوآوری شریف را یکی از زیست‌بوم‌های فعال و توانمند کشور توصیف کرد و گفت: ناحیه نوآوری شریف، هم به واسطه نیروی انسانی کارآمدی که در اختیار دارد و هم به واسطه ظرفیت‌های خوب دانشگاه، در زیست‌بوم نوآوری کشور فعال شده است.

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به اینکه ۵۵۰ شرکت دانش‌بنیان در حال فعالیت در حوزه‌های مختلف فناوری در ناحیه نوآوری شریف هستند، گفت: نهادهای تامین مالی نیز در این زیست‌بوم به عنوان جزء مهمی از اکوسیستم دانش‌بنیان شریف حضور دارند و در حال تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان در وجوه مختلف هستند.

وی تاکید کرد: زیرساخت‌های بسیار مناسب آزمایشگاهی و کارگاهی نیز در این زیست‌بوم فراهم شده و همچنین شبکه‌سازی کم‌نظیر دانشگاه شریف توانسته هم‌افزایی خوبی در توسعه زیست‌بوم دانش‌بنیان کشور ایجاد کند.

خیاطیان اظهار کرد: امروز هر دانشگاهی برای تاسیس ناحیه نوآوری باید به اقتضائات خود توجه کند. با این همه به نظر می‌رسد ناحیه نوآوری شریف با توجه به سوابقی که دارد، می‌تواند الگوی سایر دانشگاه‌های کشور نیز باشد. در ناحیه نوآوری شریف، صندوق نوآوری و شکوفایی تجربه همکاری خوبی داشته و شرکت‌های این ناحیه نیز حمایت‌های خوبی را از صندوق دریافت کرده‌اند.

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی در پایان با اشاره به اینکه تمام تلاش صندوق بر این پایه استوار است که تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان دچار مشکل نشود، خاطرنشان کرد: صندوق نوآوری در پی آن است که تامین مالی زیست‌بوم نوآوری را از وابستگی دولتی رهایی بخشد. در این راستا، با شبکه بانکی کشور و بازار سرمایه وارد همکاری‌های گسترده‌ای شده‌ایم تا اقدامات موثری را در راستای ایفای نقش دیگر بازیگران زیست‌بوم تامین‌مالی نوآوری سازماندهی کنیم.

در این نشست مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور مستقر در ناحیه نوآوری شریف نیز به طرح مسائل و دغدغه‌های خود پرداختند و رییس صندوق نوآوری و شکوفایی نیز در موارد مقتضی، دستور پیگیری صادر کرد.

گفتنی است، رییس صندوق نوآوری و شکوفایی صبح امروز سه‌شنبه ۲۰ تیرماه، علاوه بر حضور در نشست مشترک با رییس دانشگاه صنعتی شریف و رییس پارک علم و فناوری این دانشگاه، از برخی شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در ناحیه نوآوری شریف بازدید کرد.