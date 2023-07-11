به گزارش خبرگزاری مهر، آئین رونمایی از کتاب «خانهای برای همه» فردا چهارشنبه ۲۱ تیر توسط خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار میشود.
این برنامه با حضور مرضیه ذاکری، محقق و نویسنده کتاب؛ مرضیه حیدری، پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت؛ فضهسادات حسینی، فعال حوزه زنان و بنتالهدی قابوستیان، مجری کارشناس و پژوهشگر تاریخ شفاهی برگزار میشود.
نشست رونمایی از کتاب مورد اشاره روز چهارشنبه ۲۱ تیر از ساعت ۱۵ در سرای کتاب خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار میشود و علاقه مندان میتوانند آن را از صفحات مجازی خانه کتاب و ادبیات ایران دنبال کنند.
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