به گزارش خبرگزاری مهر، آئین رونمایی از کتاب «خانه‌ای برای همه» فردا چهارشنبه ۲۱ تیر توسط خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار می‌شود.

این برنامه با حضور مرضیه ذاکری، محقق و نویسنده کتاب؛ مرضیه حیدری، پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت؛ فضه‌سادات حسینی، فعال حوزه زنان و بنت‌الهدی قابوستیان، مجری کارشناس و پژوهشگر تاریخ شفاهی برگزار می‌شود.

نشست رونمایی از کتاب مورد اشاره روز چهارشنبه ۲۱ تیر از ساعت ۱۵ در سرای کتاب خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار می‌شود و علاقه مندان می‌توانند آن را از صفحات مجازی خانه کتاب و ادبیات ایران دنبال کنند.