به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله ناصر مکارم شیرازی در دیدار زاکانی شهردار تهران با تبریک عید غدیر خم، اصلاح معضلات فرهنگی شهر را از جمله وظایف مهم شهرداری برشمرد و گفت: شهرداری تنها در برابر جنبه‌های مادی و ظاهری شهر مسئول نیست بلکه مسائل فرهنگی و معنوی شهر نیز از جمله وظایف مهم شهرداری است و تا مسائل فرهنگی اصلاح نشود، مسائل ظاهری نیز اصلاح نخواهد شد.

وی رسیدگی و تقویت مساجد را از جمله وظایف فرهنگی شهرداری دانسته و افزود: مساجد در صدر اسلام کانون تصمیمات کلان و ستاد لشکر اسلام و مرکز عمران و آبادی بود، اما به تدریج از آن هسته مرکزی بودن فاصله گرفته و اکنون تنها مکانی برای ادای نماز جماعت است؛ لذا باید مسجد جایگاه گذشته خود را بازیافته و تبدیل به یک کانون فرهنگی قوی و الهام بخش گردد.

آیت الله مکارم شیرازی رسیدگی به محرومان و حل گرفتاری‌های آنان را مهم برشمرد و افزود: ما باید مدافع محرومان باشیم و در جهت حل مشکلات آنان بکوشیم و این هم نباید به صورت موضعی باشد.

مرجع تقلید شیعیان تأکید کرد: شهر نباید به قسمت بالاشهر و پایین شهر و یا مرفه نشین و غیرمرفه نشین تقسیم شود و تمامی امکانات برای بالاشهر اختصاص داده شود و پایین شهر محروم باشد.

وی مشکل مسکن را از مشکلات جدی دانست و ابراز داشت: باید طرح‌های ملی مسکن که وعده داده شده، تسریع شود تا بخشی از مردم بتوانند از آنها استفاده کنند.

آیت الله مکارم شیرازی به مشکلات مستأجران و افزایش اجاره بها اشاره کرده و فرمود: متأسفانه مستأجرها در چنگال مالک‌های بی انصاف گرفتار شده اند که بدون اینکه هیچ گونه تغییر و تحولی در ملک ایجاد کرده باشند، رهن و اجاره‌های خود را مرتب افزایش می‌دهند که باید برای آن فکر اساسی کرد.

این مرجع تقلید مشکلات شهرنشینی و افزایش روند مهاجرتی از روستاها به شهر را نیز یادآور شده و گفت: مهاجرت از روستا به شهر باید متوقف شود. زمینه اشتغال جوانان در روستاها فراهم شود تا در روستا ماندگار شوند.

وی اعطای کمک‌های بلاعوض به محرومان و مستمندان را کافی ندانسته و بر ضرورت فعال سازی و اشتغال آنان تأکید کرد.

آیت الله مکارم شیرازی در پایان این دیدار ضمن دعا برای خدمتگزاری بهتر و بیشتر مسئولان شهری به مردم، شهرداری تهران را دارای اختیارات گسترده خواندند که می‌تواند با فعالیت بیشتر، در جهت حل مشکلات مردم اقدامات فراوانی داشته باشد.