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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۷:۳۲

آیت الله مکارم شیرازی:

اجرای طرح‌های ملی مسکن تسریع شود

اجرای طرح‌های ملی مسکن تسریع شود

قم- مرجع تقلید شیعیان، مسکن را از مشکلات جدی دانست و ابراز داشت: باید طرح‌های ملی مسکن که وعده داده شده، تسریع شود تا بخشی از مردم بتوانند از آنها استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله ناصر مکارم شیرازی در دیدار زاکانی شهردار تهران با تبریک عید غدیر خم، اصلاح معضلات فرهنگی شهر را از جمله وظایف مهم شهرداری برشمرد و گفت: شهرداری تنها در برابر جنبه‌های مادی و ظاهری شهر مسئول نیست بلکه مسائل فرهنگی و معنوی شهر نیز از جمله وظایف مهم شهرداری است و تا مسائل فرهنگی اصلاح نشود، مسائل ظاهری نیز اصلاح نخواهد شد.

وی رسیدگی و تقویت مساجد را از جمله وظایف فرهنگی شهرداری دانسته و افزود: مساجد در صدر اسلام کانون تصمیمات کلان و ستاد لشکر اسلام و مرکز عمران و آبادی بود، اما به تدریج از آن هسته مرکزی بودن فاصله گرفته و اکنون تنها مکانی برای ادای نماز جماعت است؛ لذا باید مسجد جایگاه گذشته خود را بازیافته و تبدیل به یک کانون فرهنگی قوی و الهام بخش گردد.

آیت الله مکارم شیرازی رسیدگی به محرومان و حل گرفتاری‌های آنان را مهم برشمرد و افزود: ما باید مدافع محرومان باشیم و در جهت حل مشکلات آنان بکوشیم و این هم نباید به صورت موضعی باشد.

مرجع تقلید شیعیان تأکید کرد: شهر نباید به قسمت بالاشهر و پایین شهر و یا مرفه نشین و غیرمرفه نشین تقسیم شود و تمامی امکانات برای بالاشهر اختصاص داده شود و پایین شهر محروم باشد.

وی مشکل مسکن را از مشکلات جدی دانست و ابراز داشت: باید طرح‌های ملی مسکن که وعده داده شده، تسریع شود تا بخشی از مردم بتوانند از آنها استفاده کنند.

آیت الله مکارم شیرازی به مشکلات مستأجران و افزایش اجاره بها اشاره کرده و فرمود: متأسفانه مستأجرها در چنگال مالک‌های بی انصاف گرفتار شده اند که بدون اینکه هیچ گونه تغییر و تحولی در ملک ایجاد کرده باشند، رهن و اجاره‌های خود را مرتب افزایش می‌دهند که باید برای آن فکر اساسی کرد.

این مرجع تقلید مشکلات شهرنشینی و افزایش روند مهاجرتی از روستاها به شهر را نیز یادآور شده و گفت: مهاجرت از روستا به شهر باید متوقف شود. زمینه اشتغال جوانان در روستاها فراهم شود تا در روستا ماندگار شوند.

وی اعطای کمک‌های بلاعوض به محرومان و مستمندان را کافی ندانسته و بر ضرورت فعال سازی و اشتغال آنان تأکید کرد.

آیت الله مکارم شیرازی در پایان این دیدار ضمن دعا برای خدمتگزاری بهتر و بیشتر مسئولان شهری به مردم، شهرداری تهران را دارای اختیارات گسترده خواندند که می‌تواند با فعالیت بیشتر، در جهت حل مشکلات مردم اقدامات فراوانی داشته باشد.

کد مطلب 5834052

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