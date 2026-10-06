طلای دوباره خواهر و برادر ژاپنی این بار در باکو

به گزارش خبرنگار مهر، دوشنبه ۱۳ مهرماه رقابت های جودو قهرمانی جهان با برگزاری مبارزات دو وزن ۶۶- کیلوگرم مردان و ۵۲- کیلوگرم زنان پیگیری شد که هر دو مدال را خانواده «آبه» کسب کردند.

«یوتا» و »هیفومی» که در مجموع بیش از ۲۰ مدال جهان و المپیک در کارنامه دارند، برای چهارمین بار به صورت همزمان مدال طلای جهان را کسب کردند.

پس از مسابقات جهانی ۲۰۱۸ باکو و تاشکند ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ دوحه، که هر دو در یک روز و همزمان طلای جهان گرفته بودند، در مسابقات ۲۰۲۵ بوداپست این نوار قطع شد، «یوتا» طلای خود را تکرار کرد، ولی «هیفومی» به نشان برنز بسنده کرد، اما هر دو در مسابقات ۲۰۲۶ باکو طلا گرفتند. «یوتا» در وزن ۵۲- کیلوگرم زنان و «هیفومی» در وزن ۶۰- کیلوگرم طلا گرفتند تا دبل خانوادگی طلا در مسابقات جهانی بازگردد.

«یوتا» از سال ۲۰۱۸ تا کنون در همه مسابقات جهانی و دو دوره المپیک صاحب مدال طلا شده است.

جالبترین اتفاق در باکو

نکته مهم و جالبی که در مسابقات جهانی باکو علاقمندان به جودو شاهد آن بودند، برتری خواهر و برادر «آبه» در مبارزه نهایی برابر «خواهر و برادر «ترونه» اسپانیایی بود. «یوتا» در فینال وزن ۵۲- کیلوگرم «آریانه» را شکست داد و «هیفومی» هم برابر «داوید» به برتری رسید تا روی سکوی قهرمانی هر دو وزن مدال های طلا و نقره را خواهر و برادر کسب کرده باشند.