لاوروف: روسیه به الحاق سوئد و فنلاند پاسخ درخور خواهد داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که مسکو می داند که پس از عضویت سوئد و فنلاند در ناتو چه اقداماتی را به منظور تضمین امنیت خود اتخاذ کند.

وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که اقدامات اتخاذی از سوی روسیه، بسته به این دارد که ناتو چقدر سریع و گسترده از قلمرو فنلاند و سوئد استفاده خواهد کرد.

لاوروف تاکید کرد که بی شک این کار انجام خواهد شد، زیرا فنلاند و سوئد در حال حاضر در حال رایزنی با آمریکا درباره موضوعات مختلف از جمله استقرار زیرساخت‌های ناتو درست در مرز روسیه با فنلاند و بسیار نزدیک به مرز روسیه با سوئد هستند.

وزیر خارجه روسیه افزود: تعجب آور بود که فنلاند و سوئد چقدر سریع از وضعیت بی طرف خود و مزایای آن، که برای چندین دهه از آن بهره مند بودند، دست کشیدند.

در ماه می سال ۲۰۲۲، فنلاند و سوئد به بهانه جنگ اوکراین خواستار پیوستن به ناتو شدند اما «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه در آن زمان تاکید کرد که نمی‌تواند از پیوستن این دو کشور به ناتو حمایت کند زیرا این دو با پ‌ک‌ک همکاری دارند.

بعد از ماه‌ها کشمکش و جنجال سیاسی بین فنلاند و سوئد با ترکیه برای پیوستن این دو کشور به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، آنکارا بالاخره با درخواست هلسینکی و پس از آن استکهلم موافقت کرد.