بلینکن: نشست ناتو موید حمایت از اوکراین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که اوکراین در زمینه عضویت در ناتو پیشرفت هایی داشته است، اما باید کارهای بیشتری برای اصلاحات در ارتش و دموکراسی صورت دهد.

وزیر خارجه آمریکا در ادامه گفت که پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو این پیام را به روسیه می‌فرستد که این اتحاد قوی‌تر و متحدتر از همیشه است.

بلینکن در خصوص شورش نظامی اخیر در روسیه گفت که «یوگنی پریگوژین» رئیس گروه خصوصی واگنر یک چالش مستقیم برای اقتدار پوتین، رئیس جمهور روسیه بود و سوالاتی را در مورد مبانی جنگ در اوکراین مطرح کرد.

وزیر خارجه آمریکا افزود که دولت واشنگتن به تلاش خود برای بازگرداندن آمریکایی هایی که در روسیه نگهداری می شوند، ادامه می دهد و این کار علیرغم اختلافات عمیق با مسکو بر سر اوکراین صورت خواهد گرفت.

بلینکن از نشست جدید ناتو به عنوان نمادی از حمایت سیاسی و عملی قوی از اوکراین و پیشرفت این کشور در جهت عضویت در ناتو یاد کرد.

نشست سران ۳۱ عضو ناتو تا فردا ادامه دارد. مطابق انتظارات، در این اجلاس سیاستمداران عالیرتبه درباره طیف وسیعی از موضوعات و با تاکید بر تداوم کمک نظامی به کی‌یف و همچنین بررسی الحاق سوئد به این ائتلاف نظامی تحت رهبری آمریکا بحث و تبادل نظر خواهند کرد.