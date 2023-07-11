به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی یورو نیوز، «جان کربی» سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا امروز سه شنبه اعلام کرد که لازمه پیوستن اوکراین به ناتو برآورده کردن پیش‌ شرط‌ های آن است.

سخنگوی امنیت ملی آمریکا در این خصوص ادامه داد: معتقدیم که ناتو با آینده اوکراین عجین است. در واقع این همان چیزی است که اتحاد (ناتو) در سال ۲۰۰۸ بر سر آن توافق کرده بود؛ اما لازم است اوکراین روی برخی اصلاحات از جمله حکمرانی خوب، حاکمیت قانون و اصلاحات سیاسی کار کند. این را هم درک می‌ کنیم که کار روی برخی از این اصلاحات آن هم در زمانی که در جنگ باشید، سخت است.

«جان کربی» در ادامه اضافه کرد: بله آن‌ ها در حال جنگ هستند، بنابراین عضویت در ناتو در آینده نزدیک محتمل نیست؛ چرا که این امر ناتو را در جنگ متقابل با روسیه قرار می‌ دهد.

در همین ارتباط، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در گفت‌وگو با شبکه خبری «سی ان ان» با تحریک‌آمیز خواندن عضویت اوکراین به سازمان ناتو قبل از فیصله دادن سرنوشت جنگ اذعان کره بود که پیوستن کی‌یف به ناتو قبل از توقف جنگ می‌تواند به خطر احتمال رویارویی مستقیم نظامی واشنگتن با روسیه دامن زند.

رئیس جمهور آمریکا افزود: چنانچه اعضای ناتو در شرایط کنونی به عضویت اوکرین در ناتو رأی دهند، در هر حال، ما پایبند به حمایت همه جانبه از سرزمین‌های تحت حمایت ائتلاف ناتو خواهیم بود و من در این موضوع جدیت دارم و حتی اگر رویارویی نظامی مستقیمی نیز صورت گیرد، این تعهد همگانی ما خواهد بود.

گفتنی است جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا پیشتر روز جمعه، در آستانه برگزاری نشست آتی اعضای ناتو در هفته آینده طی اظهار نظری با قاطعیت گفت: اوکراین هرگز به جمع کشورهای عضو ناتو نخواهد پیوست.