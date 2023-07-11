حسین عاشوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از اطفای حریق یک واحد مسکونی در شهرک ۱۷ شهریور خبر داد و اظهار کرد: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری فردیس مبنی بر رخداد این حریق، سریعاً ۳ دستگاه خودروی عملیاتی به همراه ۷ نفر آتش نشان و افسر کشیک از ایستگاه‌های ۱۰۶ و ۱۰۹ به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه در طبقه دوم یک ساختمان چهار طبقه هشت واحدی حریقی از کولر گازی واحد واقع در پذیرایی شروع و در ادامه به مبلمان و فرش‌ها نیز سرایت کرده بود، افزود: وسعت حریق ۲۰ مترمربع بوده که توسط نیروها اطفا و تخلیه دود از ساختمان صورت گرفت و تعداد ۱۲ نفر محبوس شده داخل ساختمان توسط نیروهای عملیاتی آتش نشان به بیرون منتقل شدند.

اطفای حریق کارگاه تولیدی

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری فردیس تصریح کرد: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مبنی بر حریق در یک کارگاه، سریعاً ۴ دستگاه خودروی عملیاتی به همراه ۹ نفر آتش نشان و افسر کشیک از ایستگاه‌های ۱۰۳،۱۰۶ و ۱۰۹ به محل حادثه اعزام شدند.

وی متذکر کرد: مشاهده شد در یک کارگاه تولیدی البسه به زیربنای ۳۶۰ متر مربع در قسمت پشت بام حریقی به وسعت ۵۰ مترمربع در قسمت دپوی ضایعات لباس، بر اثر سیم کشی غیر استاندارد رخ داده بود که توسط نیروها فوراً اطفا و از گسترش حریق جلوگیری به عمل آمد و ملک تحویل مالک گردید.