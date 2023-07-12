به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی سمنان، سرهنگ محمد رضا فداییان با بیان اینکه عامل فروش تجهیزات تقلب کنکور سراسری در استان سمنان دستگیر شد، ابراز داشت: شگرد این فرد راه اندازی وب سایت و فروش تجهیزات تقلب در آن بوده است.

وی افزود: این فرد با ثبت سفارش مشتریان اجناس را از تهران تهیه و در اختیار آنها قرار می‌داد که رصد و اشراف اطلاعاتی مأموران و مهندسان سایبری پلیس فتا شناسایی و دستگیر شده است.

رئیس پلیس فتا استان سمنان با بیان اینکه در تب و تاب برگزاری کنکور سراسری با اینگونه باندها و جرایم در حوزه فضای مجازی مواجه هستیم، ابراز داشت: برای رفع دغدغه مردم و دانش آموزان برخورد جدی و قاطع با این جرایم در دستور کار قرار دارد.

فداییان اضافه کرد: تلاش برای دستگیری سایر متهمان مربوط به این پرونده در دست اقدام است و مردم عزیز ما بدانند که جلوی فعالیت مجرمانه این چنین گرفته و با متخلفان برخورد خواهد شد.