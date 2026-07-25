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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۵۱

کلاهبرداری ۲۵ میلیارد ریالی فروش سؤالات کنکور پزشکی در کیش دستگیر شد

کلاهبرداری ۲۵ میلیارد ریالی فروش سؤالات کنکور پزشکی در کیش دستگیر شد

کیش - فرمانده انتظامی ویژه و دریابانی کیش از دستگیری فردی خبر داد که با ادعای دروغین فروش سؤالات کنکور پزشکی از داوطلبان ۲۵ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نبی‌اله قاسمی، اظهار کرد: کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات فنی، اطلاعاتی و تخصصی هویت متهم را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی وی را دستگیر کردند.

وی افزود: با بررسی‌های کارشناسی مشخص شد متهم هیچ‌گونه دسترسی به سؤالات کنکور پزشکی نداشته و تمامی ادعاهای مطرح شده با هدف فریب داوطلبان و کلاهبرداری بوده است.

سرهنگ قاسمی، گفت: ارزش ریالی کلاهبرداری انجام شده در این پرونده ۲۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی ویژه و دریابانی کیش با تأکید بر اینکه فرآیند طراحی، نگهداری و توزیع سؤالات آزمون‌های سراسری تحت تدابیر امنیتی و حفاظتی دقیق انجام می‌شود، تصریح کرد: ادعاهایی مبنی بر دسترسی خرید و فروش یا افشای سؤالات کنکور پیش از برگزاری آزمون کذب بوده و ترفندی برای کلاهبرداری از داوطلبان است.

وی از داوطلبان و خانواده‌های آنان خواست به تبلیغات منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، کانال‌ها و صفحات مجازی با موضوع فروش سؤالات کنکور اعتماد نکنند.

سرهنگ قاسمی، خاطرنشان کرد: ساکنان و گردشگران در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مجرمانه یا مواجهه با تبلیغات فریبنده در فضای مجازی می‌توانند با مراجعه به سامانه پلیس فتا یا تماس با شماره ۱۱۰ موضوع را اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان با متخلفان برخورد قانونی شود.

کد مطلب 6898943

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