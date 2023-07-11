پرداخت ۷۰۰ میلیارد ریال تسهیلات برای حمایت از جوانی جمعیت

به گزارش خبرنگار مهر، عنایت رضایی‌پور عصر سه‌شنبه در نشست ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شهرستان آستارا اظهار کرد: فرزندان پشتوانه والدین در دوران کهنسالی و مدیران آینده کشور هستند و باید برای نسل جوان تبیین شود که برای آینده خود فکر کنند وگرنه تداوم این شرایط موجب می‌شود که روزی ما نیز مجبور شویم از دیگر نقاط جمعیت جوان را جذب کنیم.

فرماندار آستارا با اشاره به آثار تک فرزندی در جامعه گفت: تک فرزندی شرایط جامعه را به سمتی می‌برد که در آینده خانواده و اقوام تحت تأثیر قرار می‌گیرند و واژه‌هایی مانند عمه، خاله، دایی عمو و حتی برادر و خواهر برای آنها غریبه می‌شود و باید بر این اساس در حوزه اندیشه‌ای تحولاتی ایجاد کنیم.

وی اضافه کرد: جوانانی که از ایران به کشورهای دیگر رفتند و در مناصب گوناگون فعالیت می‌کنند در واقع آن کشورها وابسته به این فرزندان ما هستند و مجبورند به هر روشی که شده آنها را نگه دارند و این مشکلات در صورت بی توجهی در آینده گریبانگیر کشور ما نیز خواهد شد.

فرماندار آستارا با اشاره به نقش دستگاه‌های متولی آموزش در فرهنگ سازی گفت: باید همه دستگاه‌های متولی مانند آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها که جامعه هدفشان نسل جوان است با برنامه ریزی به موضوع ورود کنند و با فرهنگ سازی مسائل را برای جوانان تبیین کنند.

وی با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی در جامعه اضافه کرد: برخی کارها کلیشه‌ای شده است و ما باید به دنبال راه‌های جدیدی در این حوزه باشیم؛ از جمله شهرداری‌ها می‌توانند نسبت به برگزاری جشنواره‌ها و کمک به ارتقای نشاط اجتماعی در کنار فضاسازی شهری اقدام کنند.

رضایی پور با اشاره به فعالیت‌های اداره‌ها و نهادهای مختلف در حوزه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در این راستا هر اداره‌ای نهادی سازمانی و سمنی خودش نیروها و جامعه هدفی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی به تسهیلات ارائه شده در حوزه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: مبلغ ۷۰۶ میلیارد و ۱۹۰ میلیون ریال اعتبار در قالب تسهیلات به حوزه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از سوی بانک‌های عامل در سه ماه نخست سال جاری در این شهرستان پرداخت شد که پرداخت‌های صورت گرفته از جمله شامل ۲۴۲ فقره وام ازدواج با مبلغ ۵۳ میلیارد و ۲۶۸ میلیون تومان بوده است.

فرماندار آستارا افزود: همچنین ۷۲ فقره وام خوداشتغالی با مبلغ پنج میلیارد و ۳۴۲ میلیون تومان در سه ماهه نخست امسال به متقاضیان واجد شرایط در شهرستان آستارا پرداخت شده است.

وی ادامه داد: ۲۱۰ فقره وام فرزند آوری نیز از در این مدت از سوی بانک‌های عامل ملی، ملت و تجارت پرداخت شده که مبلغ آن ۱۲ میلیارد و ۱۰ میلیون تومان گزارش شده است.

رضایی پور تاکید کرد: نهادهایی مانند کمیته امداد، بهزیستی، سازمان تبلیغات اسلامی و بسیج اقشار باید برای جامعه هدف خود در این راستا برنامه ریزی فرهنگی کنند و تنها وابسته به اعتبارهای ابلاغی نباشند و از ظرفیت‌های موجود در شهرستان و خیران استفاده نمایند.

وی تصریح کرد: وضعیت آستارا در حوزه آمار ازدواج و طلاق نسبت به سایر شهرستان‌ها بهتر است و دلیل آن وجود بسترهای بحث اشتغال است و اگر بحث اشتغال جوانان برطرف گردد و جوانان راحت تر می‌توانند در زمینه تشکیل زندگی و فرزند آوری تصمیم بگیرند و از این رو باید تلاش کنیم تا شرایط را آماده کنیم که جوانان را دریابیم.