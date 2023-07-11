به گزارش خبرنگار مهر، دهمین دوره مسابقات بین المللی آزاد ترکیه با حضور ۱۷۸۷ تکواندوکار از کشورهای مختلف در سالن «طاها آکگل» شهر آنکارا برگزار و دو نماینده استان البرز مهدی حاجی موسائی و ابوالفضل زندی صاحب دم مدال طلا این دوره از رقابت‌ها شدند.

مهدی حاجی موسایی هوگوپوش وزن ۵۴- کیلوگرم بعد از یک دور استراحت، «حسن ایاز» از ترکیه را ۲ بر صفر از پیش رو برداشت و سپس با همین نتیجه «قیصر» از قزاقستان و یک تکواندوکار از ترکیه را با نتایج مشابه از پیش رو برداشت و راهی دیدار نهایی شد. وی در مبارزه پایانی برابر «کاموغلو» از کشور میزبان با نتیجه ۲ بر صفر پیروز شد و به نشان طلا دست یافت.

در وزن ۵۸- کیلوگرم ابوالفضل زندی دیگر نماینده استان نیز در دور نخست استراحت داشت و در ادامه «سلیمان» از لیبی و «آکشوی» از ترکیه را با نتیجه ۲ بر صفر شکست داد. وی در مرحله یک چهارم نهایی و در مبارزه با «یارلی» از ترکیه با نتیجه ۲ بر یک صاحب برتری شد. نماینده کشورمان در مرحله نیمه نهایی کاپلان دیگر تکواندوکار ترکیه‌ای را ۲ بر صفر شکست داد. وی برای کسب مدال طلا باید با نماینده مولداوی در مبارزه پایانی شرکت می‌کرد که به دلیل حاضر نشدن حریف، عنوان نخست و مدال طلا را به خود اختصاص داد.

در بخش مردان ۲۳۰ تکواندوکار به رقابت پرداختند که تیم ملی کشورمان با کسب ۴ مدال طلا، ۲ نقره و یک برنز موفق به کسب عنوان قهرمانی گردید.

شایان ذکر است در بخش زنان نیز یلدا ولی نژاد و زینب اسماعیلی نیز در این رقابت‌ها حضور داشتند که هر دو با شکست از حریف ازبکستانی از دور رقابت‌ها کنار رفتند.