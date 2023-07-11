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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۹:۳۸

۲ طلا حاصل تلاش هوگوپوشان البرز در رقابتهای آزاد بین‌المللی ترکیه

۲ طلا حاصل تلاش هوگوپوشان البرز در رقابتهای آزاد بین‌المللی ترکیه

کرج- چهار هوگوپوش البرز در دو بخش مردان و زنان در مسابقات آزاد ترکیه به مصاف حریفان رفتند که حاصل آن دو مدال طلا بود.

به گزارش خبرنگار مهر، دهمین دوره مسابقات بین المللی آزاد ترکیه با حضور ۱۷۸۷ تکواندوکار از کشورهای مختلف در سالن «طاها آکگل» شهر آنکارا برگزار و دو نماینده استان البرز مهدی حاجی موسائی و ابوالفضل زندی صاحب دم مدال طلا این دوره از رقابت‌ها شدند.

مهدی حاجی موسایی هوگوپوش وزن ۵۴- کیلوگرم بعد از یک دور استراحت، «حسن ایاز» از ترکیه را ۲ بر صفر از پیش رو برداشت و سپس با همین نتیجه «قیصر» از قزاقستان و یک تکواندوکار از ترکیه را با نتایج مشابه از پیش رو برداشت و راهی دیدار نهایی شد. وی در مبارزه پایانی برابر «کاموغلو» از کشور میزبان با نتیجه ۲ بر صفر پیروز شد و به نشان طلا دست یافت.

در وزن ۵۸- کیلوگرم ابوالفضل زندی دیگر نماینده استان نیز در دور نخست استراحت داشت و در ادامه «سلیمان» از لیبی و «آکشوی» از ترکیه را با نتیجه ۲ بر صفر شکست داد. وی در مرحله یک چهارم نهایی و در مبارزه با «یارلی» از ترکیه با نتیجه ۲ بر یک صاحب برتری شد. نماینده کشورمان در مرحله نیمه نهایی کاپلان دیگر تکواندوکار ترکیه‌ای را ۲ بر صفر شکست داد. وی برای کسب مدال طلا باید با نماینده مولداوی در مبارزه پایانی شرکت می‌کرد که به دلیل حاضر نشدن حریف، عنوان نخست و مدال طلا را به خود اختصاص داد.

در بخش مردان ۲۳۰ تکواندوکار به رقابت پرداختند که تیم ملی کشورمان با کسب ۴ مدال طلا، ۲ نقره و یک برنز موفق به کسب عنوان قهرمانی گردید.

شایان ذکر است در بخش زنان نیز یلدا ولی نژاد و زینب اسماعیلی نیز در این رقابت‌ها حضور داشتند که هر دو با شکست از حریف ازبکستانی از دور رقابت‌ها کنار رفتند.

کد مطلب 5834161

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