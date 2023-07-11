بهترین الگوی امر به معروف و نهی از منکر کتاب خدا و وصیت شهدا است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی عصر سه شنبه در هشتمین همایش چادرهای آسمانی استان بوشهر بیان داشت: مردم استان بوشهر مردمی ولایی و شهید پرور هستند که همکاری و همراهی مطلوبی را در بحث حجاب و عفاف با متولیان امر دارند.

وی هدف از برگزاری این همایش را ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و تحکیم خانواده در جامعه عنوان کرد و افزود: باید مروجان عفاف و حجاب در جامعه بیانات مقام معظم رهبری (مد ظله عالی) و وصیت نامه شهدا را سرلوحه کار خود قرار داده و به بهترین شکل ممکن از این مطالب بهره برداری کنند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر خاطر نشان کرد: جامعه‌ای که دارای خانواده‌های مصمم و با ثبات باشد، هرگز نمی‌تواند مورد هدف دشمن قرار بگیرد و آسیبی به آن برسد.

هشتمین همایش چادرهای آسمانی در مجتمع فرهنگی دریا با حضور فرماندهان نظامی و انتظامی، طلاب حوزه علمیه، مدیر کل صدا و سیما، مدیران سازمان‌های مردم نهاد و خانواده معظم شهدا برگزار شد