سمنان میزبان جشنواره ملی «ته چین» می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز نصیری پیش از ظهر شنبه در نشست هم‌اندیشی با فعالان حوزه گردشگری شهرستان سمنان در یک مجموعه گردشگری از برنامه‌ریزی برای برگزاری رویداد ملی جشنواره «ته‌چین» در آبان‌ماه سال جاری خبر داد و بیان کرد: صیانت از میراث غذایی و توسعه گردشگری خوراک هدف طرح است.

وی با اشاره به ته چین به مثابه یکی از غذاهای شاخص سمنان افزود: ته‌چین به‌عنوان یکی از نمادهای اصیل و پرطرفدار سفره ایرانی، ظرفیت بی‌نظیری برای پیوند هویت بومی با صنعت گردشگری دارد.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سمنان اظهار کرد: سمنان به دلیل برخورداری از تنوع فرهنگی و جغرافیایی، بستری ایده‌آل برای میزبانی این رویداد ملی است تا علاوه بر معرفی فرهنگ غذایی، به تقویت کسب‌وکارهای محلی و ارتقای برند گردشگری استان کمک کند.

نصیری بیان کرد: در این جشنواره می کوشیم با ایجاد بستری برای تعامل میان آشپزان برجسته، فعالان گردشگری و تولیدکنندگان محصولات بومی، در کنار معرفی غذاهای سنتی، فرصتی برای عرضه صنایع دستی و محصولات استان فراهم شود.