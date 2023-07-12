نسخه اجرایی ترویج نماز در دستور کار ادارات خراسان شمالی قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین نژاد صبح امروز در نشست شورای اقامه نماز خراسان شمالی که در محل استانداری برگزار شد، اظهار داشت: نسخه اجرایی ترویج معارف نماز در دستور کار ادارات قرار گیرد چون تمرکز ستاد اقامه نماز کشور نیز بر روی این موضوع است.
استاندار خراسان شمالی ادامه داد: اگر بر روی فلسفه نماز و باور آن به صورت عمیق در جامعه کار کنیم بسیاری از مشکلات حل میشود.
وی با بیان اینکه باید موضوع اقامه نماز در بین دانش آموزان و خانوادهها نهادینه شود، گفت: با نهادینه شدن این موضوع، آسیبها کم و هزینهها کاهش یافته و استقبال از نماز هم افزایش مییابد.
حسین نژاد با تاکید بر اینکه موضوع غفلت از نماز باید مورد آسیب شناسی قرار گیرد، اظهار داشت: تقویت اعتقادها و ارائه راهکار هم میتواند گام مؤثری در غنای وضعیت نماز مؤثر واقع شود اگر به درستی عمل کنیم.
وی خاطرنشان کرد: دانشگاه فرهنگیان به عنوان اصلی ترین مکان تربیت برای نسلهای آینده به موضوعات ترویج معارف نماز بیشتر اهمیت دهند.
تدوین سند راهبردی اقامه نماز استان و برگزاری اقامه نماز در پارکهای اصلی شهرها از جمله موضوعات مطرح شده در این نشست بود.
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