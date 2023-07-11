۲۱ درصد از مشترکان خانگی شهرهای استان تهران مشمول پاداش برق شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، محمدرضا صلابت با اشاره به اطلاعرسانی گسترده اجرای طرح پاداش صرفهجویی از طریق نصب بنر، ارسال پیامک، بیلبوردها و استرابوردهای شهری، ادامه داد: یک میلیون و ۵۳۸ هزار و ۳۸۶ قبض از ابتدای خردادماه سال جاری تا ۱۹ تیرماه، برای مشترکان این شرکت صادر شده که از این میان ۳۲۵ هزار و ۱۲۵ قبض، حدنصابهای لازم برای دریافت پاداش صرفهجویی را دریافت کردند.
وی ارزش ریالی این پاداشها را ۹۰ میلیارد ریال، معادل شش میلیون کیلوواتساعت صرفهجویی، اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: مبلغ این پاداشها در قبض مشترک این درج شده و مشمولان متناسب با نرخ مصرف خود بستانکار شدند و یا قبض رایگان دریافت کردند.
صلابت ادامه داد: طرح پاداش صرفهجویی در مصرف بهگونهای طراحی شده تا مشترکان پرمصرف هم بتوانند با کاهش مصرف خود در این طرح مشارکت کنند؛ البته این دسته از مشترکان باید به این مهم نیز توجه کنند که در صورت عدم کاهش مصرف، تعرفه برق آنها بهصورت پلکانی محاسبه خواهد شد، بنابراین شایسته است برای کمک به تأمین برق سایر هموطنان در بخشهای مختلف و همچنین جلوگیری از صدور قبضهای سنگین، مصرف برق خود را مدیریت کنند.
وی با تأکید بر افزایش گرمای هوا در روزهای آتی، از مشترکان بخشهای مختلف بهویژه مشترکان خانگی درخواست کرد تا با مدیریت مصرف انرژی برق، خادمان خود در صنعت برق را برای تأمین برق پایدار و مستمر یاری بخشند.
این مقام مسئول استفاده از دور کند کولرهای آبی، تنظیم کولرهای گازی بر روی ۲۴ درجه، کاهش روشنایی غیرضروری و خاموشکردن حداقل یک لامپ اضافی و عدم استفاده از وسایل پرمصرف برقی در بازه زمانی ۱۱ صبح تا ۲۳ شب را مهمترین راهکارهای مدیریت مصرف برق دانست که میتواند در این روزهای گرم تابستان فشار مضاعف بر روی شبکه برق را از بین ببرد.
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