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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۲۰:۳۳

با صدور پیامی صورت گرفت؛

تسلیت قالیباف در پی درگذشت مادر «احمد مسجد جامعی»

تسلیت قالیباف در پی درگذشت مادر «احمد مسجد جامعی»

رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت مادر احمد مسجد جامعی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت مادر احمد مسجد جامعی را تسلیت گفت.

متن پیام رئیس مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و اناالیه راجعون‌

جناب آقای دکتر احمد مسجد جامعی

درگذشت والده مکرمه و مومنه‌تان حاجیه خانم فخری فلسفی تنکابنی، همشیره مرحوم آیت الله محمدتقی فلسفی و همسر گرامی مرحوم آیت الله مصطفی مسجد جامعی موجب تأسف و تأثر گردید.

ضمن عرض تسلیت به جناب عالی، خاندان معزز مسجد جامعی و فلسفی و سایر بستگان و آشنایان، برای آن فقیده سعیده در جوار بارگاه کریمه اهل بیت (ع) حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

کد مطلب 5834195
زهرا علیدادی

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