تسلیت قالیباف در پی درگذشت مادر «احمد مسجد جامعی»

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت مادر احمد مسجد جامعی را تسلیت گفت.

متن پیام رئیس مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و اناالیه راجعون‌

جناب آقای دکتر احمد مسجد جامعی

درگذشت والده مکرمه و مومنه‌تان حاجیه خانم فخری فلسفی تنکابنی، همشیره مرحوم آیت الله محمدتقی فلسفی و همسر گرامی مرحوم آیت الله مصطفی مسجد جامعی موجب تأسف و تأثر گردید.

ضمن عرض تسلیت به جناب عالی، خاندان معزز مسجد جامعی و فلسفی و سایر بستگان و آشنایان، برای آن فقیده سعیده در جوار بارگاه کریمه اهل بیت (ع) حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.