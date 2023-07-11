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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۲۰:۳۳

امام جمعه چهارباغ:

شهرداری کرج نباید هزینه جمع‌آوری زباله را از چهارباغ بگیرد

شهرداری کرج نباید هزینه جمع‌آوری زباله را از چهارباغ بگیرد

چهارباغ- امام جمعه چهارباغ گفت: شهرداری کرج نباید هزینه جمع‌آوری زباله را از شهرداری و دهیاری‌های چهارباغ دریافت کند.

حجت‌الاسلام قادر محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مجموعه حلقه‌دره در رشته کوه‌های جنوب شهرستان چهارباغ قرار گرفته است، بیان کرد: این منطقه اراضی بسیار بکری دارد و دارای ظرفیت‌ها و زمینه‌هایی برای اتومبیلرانی، موتورسواری، گردشگری و… است. در سالیان گذشته در حلقه‌دره محلی برای دفن پسماند استان البرز ایجاد کرده‌اند، روزانه بالغ بر یک هزار و ۵۰۰ تن زباله از سراسر استان البرز جمع‌آوری و به حلقه‌دره منتقل می‌شود.

وی بیان کرد: این موضوع مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرده است که حمل زباله، رها کردن و دفن غیر اصولی زباله‌ها و پسماندها از جمله مهم‌ترین این مشکلات است. شیرابه‌ای که از خودروهای حامل زباله در سطح خیابان‌های حلقه‌دره سرازیر می‌شود در محله‌های کمال شهر تا مهدی آباد، کیان مهر و شهرک ابریشم این شیرابه‌ها بوی بد و متعفنی دارند که باعث آزار و رنجش خاطر مردم شده است.

امام جمعه چهارباغ افزود: علاوه بر این، مشکلات بهداشتی و زیست محیطی فراوانی را برای مردم نیز ایجاد کرده است و موجبات نارضایتی آن‌ها از احداث این محل دفن پسماند شده است. از سوی دیگر پلاستیک‌های رها شده از خودروها و دیگر زباله‌ها در نزدیکی محل دفن پسماند موجب شده است تا فضایی بالغ بر چند هکتار فقط از پلاستیک‌های زباله وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: از طرف دیگر خودروهای حامل زباله به دلیل حجم سنگین و زیاد زباله، آسفالت خیابان‌ها را خراب می‌کنند و هزینه‌های عمرانی و شهری را بر مدیریت شهری حلقه‌دره تحمیل می‌کنند. همچنین شیرابه‌های زباله‌ها به آب‌های زیرزمینی و محیط زیست نیز خسارت‌های زیادی وارد کرده است.

وی اظهار کرد: مشکلات زباله‌ها و محل دفن پسماند برای ۵ شهر مهدی آباد، کیان مهر، کمال شهر، شهرک ابریشم و شهرک پیام ماهدشت به گونه‌ای است که زندگی در این مناطق را برای ساکنان سخت و غیر قابل تحمل کرده است.
حجت‌الاسلام محمدی عنوان کرد: از طرفی محل دفن پسماندها و زباله‌ها به محلی برای حضور سگ‌های بلاصاحب تبدیل شده است.

شهرداری کرج، زیرساخت‌های موجود در حلقه‌دره را رها کرده است

محمدی گفت: شهرداری کرج، زیرساخت‌های موجود در حلقه‌دره را رها کرده است. یکی از این زیرساخت‌ها، محل تفکیک زباله تر و خشک است که باید از مبدا جدا شوند و علیرغم اینکه زیرساخت موجود است اما عملیاتی نمی‌شود. برنامه‌های متعددی از جمله تولید برق، تولید کود و… از پسماند مطرح شد اما متأسفانه تاکنون هیچکدام عملیاتی نشده‌اند. از مسئولین استان و شهری البرز که عهده‌دار مسئولیت هستند انتظار می‌رود اقدامات لازم را انجام دهند و درآمدهای حاصل از پسماند را برای همان منطقه هزینه کنند.

وی ادامه داد: موضوع دیگر این است که شهرداری کرج از شهرداری و دهیاری‌های چهارباغ مبلغی را برای جمع‌آوری زباله دریافت نکند زیرا این شهر و روستاها به دلیل وجود محل دفن پسماند و مسئله حمل زباله‌ها متحمل ضررهای فراوانی می‌شوند.

امام جمعه چهارباغ متذکر شد: پیشنهاد دیگر این است که در نزدیکی محل دفن پسماند، بوستانی بالغ بر ۵ تا ۱۰ هکتار احداث کنند تا علاوه بر تلطیف کردن هوا، موجبات کاهش ضررهای زیست محیطی را فراهم کنند.

کد مطلب 5834197

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